Con motivo de la llegada de la Vuelta Ciclista a España, el próximo 2 de septiembre, a Montilla, en el fin de etapa 13, desde Seguridad Ciudadana se ha desarrollado un Plan de Seguridad y Tráfico ambicioso, en el que se lleva trabajando meses, codo con codo con la organización de La Vuelta a España, con el fin de que “este hecho histórico discurra con la máxima seguridad y orden”, ha explicado el delegado de Seguridad Ciudadana, Francisco José García. “Un acontecimiento de magnitud enorme que trastocará la movilidad del municipio y la ordenación del tráfico pero que con certeza redundará en un beneficio a medio, corto y largo plazo para la localidad”, ha señalado García en una nota de prensa.

El delegado de Deportes ha destacado también la importancia y trascendencia de este evento para el que “tenemos desde hoy lunes y hasta el viernes para que cada ciudadano organice su plan de entrada y salida del trabajo” para estos días en los que se pide que se coja el coche lo mínimo, y ha explicado que para cualquier incidencia se podrá llamar durante las 24 horas a la Policía Local. Además el delegado recordado que una vez hayan llegado los corredores tendrá lugar el Parque Vuelta, con varios stands frente al centro médico, y previa a la llegada de los profesionales tendrá lugar la Vuelta Junior.

Por su parte, el Jefe de la Policía Local, Francisco Gallego ha dado todos los detalles del dispositivo que el próximo día 2 de septiembre, desde la 7 de la mañana y hasta las 23.59 horas, dividirá la ciudad de Montilla en dos partes a nivel de tráfico, estando solo permitido cruzar de una a otra por la variante del hospital.

Recorrido y cortes de tráfico para día 1 y día 2

Según ha explicado el recorrido de la prueba, teniendo en cuenta que los ciclistas entran a Montilla por Espejo, pasará por Avd. Pío XII, Avd. Marqués de la Vega y Armijo, Avd. de Italia y Avd. de Boucau con la meta instalada junto a calle Lepanto, y el podium junto a la rotonda de la estatua de San Francisco Solano, concretamente junto al bar La Guarida.

El horario previsto de la prueba tendrá lugar el día 2 de septiembre, desde las 16.00 horas aproximadamente, que será cuando llegue la caravana publicitaria aunque no será hasta las 17.20 horas aproximadamente que tendrá lugar la llegada de corredores. Aún así, los cortes al trafico rodado comenzarán el día previo, día 1 jueves. Desde las 20.00 horas se cortará la C/ Ma Auxiliadora (desde C/Alcalde José Ortiz Sánchez hasta rotonda Barril de Oro), y se desviará el tráfico por Plaza de la Aurora.

Ya el día 2 (Viernes) desde las 07:00h se cortará la Avd. de Andalucía (desde cruce de las Palmeras hasta rotonda Barril de Oro) y los vehículos procedentes de C/Ronda de Curtidores se desviarán por C/La Parra o C/Pta. De Aguilar. A las 07:10h se cortará Avd. de Boucau (desde rotonda Barril de Oro hasta el cruce de la Unión), “cortes que se irán haciendo en diferentes momentos por la envergadura de las instalaciones que trae la propia Vuelta”, ha explicado Gallego.

A las 08:30h se procederá a cortar el tráfico de Avd. de Italia (desde cruce de la Unión hasta a los 1,3km que lo separan de la meta en Avd. Marqués de la Vega y Armijo). Además el último kilometro quedará vallado para seguridad de los ciclistas y peatones.

A las 13:00h aproximadamente se cortará la. Avd. de las Camachas. A las14:00h. tendrá lugar el cierre circuito total de la meta (desde la Avd. Marqués de la Vega y Armijo, en la estación Cepsa) hasta la meta. Y a las 14:30h se cortará la C/ Giner de los Ríos de manera que el acceso a las casas de la estación se hará por la C/ Cuesta de Pinillos, mientras que el acceso a la zona centro será por la C/Sto Tomás y C/Juan Colín).

A las 16:00h aproximadamente se procederá al cierre del circuito total de llegada (Desde Avd. Pío XII hasta meta), Avd. de Andalucía y las calles del desvío de carrera serán Ronda del Canillo, Virgen de las Viñas, Avd. Constitución, Avd. de Málaga. Avd. de Europa y Avd. de las Camachas.

La apertura al tráfico rodado tendrá lugar a las 18:00h desde Avd. Pío XII hasta Avd. Marqués de la Vega y Armijo (hasta la estación Cepsa) y tramo del desvío de carrera. Y a las 21:30h se abrirá el tráfico en el circuito de meta (Desde Avd. Marqués de la Vega y Armijo, en la estación Cepsa) hasta la meta, de manera que a las 23:59h aproximadamente quedará abierta completamente la Avenida de Andalucía.

Zonas de estacionamiento habilitadas

El Plan de Seguridad y Tráfico también prevé zonas de estacionamientos habilitadas para todas aquellas personas que quieran venir a Montilla a vivir la llegada de La Vuelta, como son aparcamientos de “El Madroño”, Avd. Conde de la Cortina, Urbanización del Parador, C/Río de la Hoz, C/Jaén, Aparcamientos C/Murillo, Parking Casa de la Cultura y Parking Pl. de la Rosa.

Y en cuanto a restricciones de estacionamientos de vehículos, desde el día 1 (Jueves) a partir de las 12:00h, hasta el día 2 (Viernes) hasta las 23:59h. estará prohibido aparcar en Avd. Boucau, Avd. Andalucía, Avd. Ma Auxiliadora (tramo C/Alcalde José Ortiz Sánchez esquina C/ Asunción de Alvear), C/ Asunción de Alvear (tramo Avd. Ma Auxiliadora esquina C/ Inca Gracilaso, C/Lepanto, C/Arrumbadores, C/Jubilados y Pensionistas (margen derecho dirección C/Lepanto), C/ Vendimia, Avd. de Italia, Avd. Marqués de la Vega y Armijo, Avd. Pío XII, Avd de las Camachas, C/La Pradera y C/Giner de los Ríos.

Para vehículos autorizados de la propia Vuelta, la zona de estacionamientos reservada será la Avd. Ma Auxiliadora, C/Maestra Penagos, C/Inca Garcilaso, C/El Pulsista, C/Asunción de Alvear, C/Padre Emilio Nogués, C/ Teresa Casas y calle Fco. Zafra Contreras.

Rutas alternativas para entrar al centro

El Jefe de Policía también ha explicado que las rutas alternativas para vehículos procedentes de zonas como el P.I Llanos de Jarata, la zona del Parador o procedentes de Córdoba que quieran acceder a la zona centro de Montilla lo tendrán que hacer por la variante del hospital. ya que Montilla se quedará prácticamente dividida en dos partes.

Los vehículos procedentes de la barriada de San José o del entorno del centro de salud podrán salir de Montilla por la Calle Córdoba, calle La Parra y la Puerta de Aguilar. Y los de la zona centro que quieran salir de Montilla lo tendrán que hacer por calle Córdoba, calle El SAnto, Fuente Álamo y serán desviados hacia la calle Juan Colín y barriada de Santa María para tomar la variante del hospital.

En el dispositivo de seguridad participarán unos 50 voluntarios anónimos, miembros de protección civil y de policía local.