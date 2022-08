Una trabajadora de Pozoblanco devuelve una cartera con 1.000 euros olvidada en su tienda

Numerosos ciudadanos han elogiado el gesto altruista de una trabajadora de Kira Pozoblanco, una tienda de moda y complementos de mujer, situada en la calle Mayor del municipio, en pleno centro comercial de la localidad, al entregar en las dependencias municipales de la Policía Local una cartera con 1.000 euros que se encontró en el local.

Los hechos los relata Policía de Pozoblanco, el perfil no oficial en redes sociales donde se dan a conocer actuaciones de la Policía Local pozoalbense, además de numerosas informaciones relacionadas con la vida diaria para facilitar el día a día de los ciudadanos.

En esta ocasión, Policía de Pozoblanco se ha hecho eco del gesto de la encargada de esta tienda, quien, tras encontrarse en el establecimiento una cartera con 1.000 euros. se dirigió hasta la Jefatura de Policía para entregarla. Los agentes emprendieron una serie de gestiones que les llevaron a averiguar que la cartera pertenecía a una mujer que no se encontraba empadronada en la localidad. A raíz de las indagaciones realizadas lograron localizar a la propietaria de la cartera y de los 1.000 euros, quien pasó por la dependencia municipal para recoger el valioso objeto perdido.

La empleada de la tienda, que no quiere desvelar públicamente su identidad, ha explicado con modestia a este periódico que no quería dar importancia a su acción y que lo había hecho porque "soy así y no quiero ser protagonista".

La joven afirma que estaba con otra clienta cuando se percataron de la existencia de la cartera. La abrió para comprobar si contenía el carnet de identidad de la persona propietaria, pero no lo encontró. Sin embargo, se dio cuenta de que contenía una elevada cantidad de dinero y, sin contarlo, se dirigió hasta la jefatura de la Policía Local para entregarlo. La chica cree que la propietaria pudiera ser una señora de cierta edad que había estado acompañada por otra mujer esa misma mañana. Por el momento, la propietaria de la cartera no se ha puesto en contacto con la joven.