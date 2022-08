Rafael, por fin se podrá celebrar, tras dos años de paréntesis, la Virgen de Agosto. ¿Cómo se presenta?

La Virgen de Agosto es la fiesta más esperada por los adamuceños y las adamuceñas en verano, es una fecha en la que muchos familiares que viven fuera aprovechan las vacaciones para volver al pueblo, así que se comparten momentos muy especiales rodeados de familia y amigos que nos visitan. Este año además tiene la particularidad de que el día 15 cae en lunes, por lo que se convierte en una mini feria. Desde la noche del viernes 12 disfrutamos del XIII Festival Flamenco organizado por la Peña Flamenca Niño del Museo. Se ha trabajado en una programación donde los protagonistas son grandes referentes de la música y la cultura de nuestro pueblo. Artistas de reconocido prestigio en todo el territorio nacional. Vamos a contar con las actuación de Antonio Porcuna ‘El Veneno’, todo un referente y figura respetada en el mundo del flamenco, como así lo demuestran sus innumerables premios conquistados; La actuación de Rafa Romera, nuestro paisano sin duda fue el participante más querido en su paso por Operación Triunfo, además pone fin a su primera gira y tenemos el honor que sea en nuestro pueblo; El broche del día 15 de agosto, como no podía ser de otra forma y no necesitan presentación, es para Tocata, porque una Virgen de Agosto no es Virgen de Agosto sin nuestros Rolling Stones adamuceños subidos en el escenario.

A estas alturas de tu mandato, ¿qué valoración hace del trabajo que se ha venido realizando por parte del equipo de gobierno que usted preside?

Está siendo un trabajo muy intenso e incesante. Sabemos que los tiempos de la administración van a un ritmo distinto al que nos gustaría, pero tengo un gran equipo de concejales y concejalas que se están volcando en trabajar para sacar las cosas hacia adelante. Mi grado de exigencia es alto y la respuesta por parte de ellos es absoluta. Mi valoración es muy buena hacia mi equipo.

¿Cuáles han sido las principales mejoras en infraestructura realizadas desde que tomó posesión del cargo?

Desde que tomé posesión, aquel 13 de octubre, ha pasado apenas 10 meses. 10 meses para la administración no son nada, pero aún así se han acometido muchas cosas. El principal problema fue encontrarnos un cementerio sin nichos nuevos, en pocos meses estaba solventado el problema y dotamos al cementerio de nuevas unidades de nichos.

Otra actuación importante que se está culminando en estos días, que supone una gran inversión de casi 250.000 € con fondos europeos y de Diputación, es la renovación de las instalaciones de alumbrado de la vía pública mediante a cambio a tecnología LED. Esto supondrá un importante ahorro en la factura de la luz (más de un 50 %), y cumplimos con los estándares de municipio con Certificación de Reserva Starlight. La Caseta Municipal se encuentra en la fase más próxima a dar comienzo a las obras. Recientemente ha estado en periodo de licitación de las obras y próximamente se adjudicarán para que en unos meses por fin tengamos terminada nuestra caseta. Aquí tengo que reconocer el arduo trabajo del departamento de Arquitectura y Urbanismo de Diputación porque han sabido plasmar en el proyecto un edificio que les va a gustar a todos nuestros vecinos. Con el parque de maquinarias de la mancomunidad se ha llevado a cabo el arreglo de los caminos rurales de nuestro municipio. Tras años de abandono los árboles de nuestro pueblo necesitaban una poda urgente, estamos aprovechando la época estival para intervenir en ellos y evitar que en la época de mayor inclemencia meteorológica supongan un riesgo para la población. Nos hemos encontrado con ejemplares desbordados y enfermos que suponen un peligro para la población. En cuestión de meses tendremos nuestros parques, colegio y jardines totalmente saneados, podados y limpios. Son numerosas las actuaciones que se están llevando a cabo en los distintos edificios municipales. Se han llevado a cabo actuaciones en la Guardería, Colegio, Casa de la Juventud, Escuela de Música, Guadalinfo, Centro del Olivar de Sierra, Casa de los Lara Ayllón, Casas rurales de Montes Comunales, instalaciones deportivas, piscina municipal,… incluso en la Torre del Reloj se ha tenido que actuar en las goteras, eliminación de vegetación y resanado de la cara externa para su pintado posterior dándole la majestuosidad de se merece un monumento tan característico de nuestro pueblo. También estamos trabajando en el proyecto de reforma del Centro de día de mayores, para dotarlo de nuevo mobiliario y estancias y convertirlo en el Centro de Participación Activa del Mayor.