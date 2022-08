Cuéntenos algunos de los proyectos a medio corto plazo en la localidad.

En los próximos meses queremos hacer realidad el centro histórico de la minería, el cual hemos presentado en la convocatoria de proyectos destinados a zonas de transición justa. A esta misma convocatoria, también, hemos presentado la rehabilitación de las instalaciones de la antigua residencia de Encasur para convertirlas en un espacio sociosanitario. En cuanto a la rehabilitación de la antigua escuela hogar Fray Albino, una vez que la empresa adjudicataria de las obras renunció a ejecutarla por la subida del precio de los materiales, la hemos presentado, con precios actualizados, a una convocatoria de ayudas para la rehabilitación de edificios en el marco de los fondos Next Generation. Seguimos gestionando la cesión del antiguo ambulatorio para la construcción de un vivero de empresas, puesto que es titularidad de la Tesorería General de la Seguridad Social. En materia de infraestructuras, ya hemos firmado el acta de inicio de las obras de renovación de alumbrado público, que va a permitir la instalación de farolas de tecnología led en diversas zonas de la localidad, tales como el barrio francés, el entorno de la Plaza Santa Bárbara, la zona centro y el Llano Quintín. En los próximos días vamos a acometer las obras de sustitución de la instalación eléctrica del Almacén Central, adaptándolo a la normativa vigente para que pueda dar respuesta a las necesidades actuales. Además, seguiremos renovando la red de abastecimiento de agua y mejorando calles, tal y como haremos en los próximos meses en las calles Castilla, Hidalgo, Betis, Progreso, Pablo Picasso, Montera, callejones de servicio de las traseras de la calle Santa Elisa hacia las calles Barranco y Explotación, y prolongación de la calle Jesús Obrero. Seguiremos trabajando para hacer realidad, en breve, la reforma de las calles Constitución y Miguel Vigara, tras la renuncia de la empresa adjudicataria. Retomaremos el Plan de Asfalto, y en los próximos meses mejoraremos diferentes zonas como son las calles Carnaval, Hernán Cortés y Antonio Machado, o los aparcamientos del campo de fútbol y del polideportivo municipal. En las próximas semanas ampliaremos las zonas que cuentan con un parque biosaludable, puesto que finalizaremos el de la barriada de El Cerro e instalaremos otro en la barriada de Los Cuarteles. Además, en los próximos días finalizaremos la creación de una nueva zona infantil en el Parque Carbonífera. En materia de caminos, en los próximos meses actuaremos en el camino prolongación de la calle Alcazaba y en el camino de La Poza. En materia deportiva, vamos a seguir mejorando el equipamiento de nuestros polideportivos, mediante la instalación de un nuevo marcador electrónico en el Polideportivo Lourdes Mohedano y un tapiz de entrenamiento para la gimnasia rítmica. Además, en el periodo que queda de legislatura vamos a poner en marcha dos planes de empleo, uno propio que permitirá realizar 81 contratos de trabajo, y otro en el marco del plan Joven Ahora que va a beneficiar a 16 jóvenes de nuestra localidad. Y en materia empresarial, estamos preparando el tercer plan de ayudas a emprendedores y empresarios, para impulsar su actividad.

¿Para cuándo se podrá hacer uso de la casa consistorial del municipio?

Hace unos días mantuvimos nueva conversación con los responsables de la Junta de Andalucía para seguir insistiendo en la necesidad de agilizar los plazos. Se nos ha informado que la empresa encargada de redactar el proyecto de terminación de las obras ya ha presentado el mismo, y que se encuentra en supervisión por parte de los técnicos de la Junta de Andalucía. Una vez que se haya supervisado se convocará una comisión de seguimiento para que se nos informe de los pormenores y plazos del proyecto, de lo que daremos cuenta en su momento.

¿Nos puede hacer un balance de este tiempo de gobierno?

Este mandato será recordado por las circunstancias tan excepcionales que nos han tocado vivir con motivo del Covid-19 y que, sin duda, han marcado las decisiones que se han ido tomando a lo largo de los tres últimos años. A pesar de haber sido un periodo complicado, son muchas las iniciativas puestas en marcha en todos los ámbitos, las cuales contribuyen a mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. En este periodo hemos mejorado las instalaciones del centro polivalente, renovando las butacas, haciendo más atractiva nuestra sala de cine, la cual está más que consolidada en la oferta cultural municipal. En materia de mejora de la iluminación se han realizado varias actuaciones, tales como la renovación de farolas por otras de tecnología led en las barriadas Santiago García Fuentes, Virgen de la Luz, Al Andalus y entorno de la Plaza Granada, donde se ha mejorado la calidad del servicio, además de conseguir un ahorro importante, al mismo tiempo que contribuimos al cuidado del medio ambiente. Además hemos instalado iluminación en diversas zonas, tales como la trasera de la calle San Miguel, en el vial de conexión de Los Cuarteles con el Polígono El Antolín, y en la rotonda de la subestación eléctrica. También hemos actuado en varios caminos, tales como el Paseo del Merendero, Camino de San Bernardino, Camino del depósito de Peñarroya, Camino de San Isidro, Camino de La Granjuela y Camino de los depósitos. Además, hemos aprobado, por primera vez, un inventario de caminos municipales. En este periodo hemos instalado el primer parque canino de nuestra localidad. Hemos dotado a nuestros barrios de nuevos parques biosaludables, instalados en la plaza Manuel de Falla y en el Vial Norte. Actuaciones importantes realizadas en la piscina municipal han sido la construcción de la rampa de acceso, mejorando la accesibilidad, el sembrado de césped, la compra de un limpiafondos automático, o la nueva instalación eléctrica en todo el recinto. En el centro de adultos hemos realizado trabajos de albañilería, electricidad y pintura, y se ha adaptado la potencia eléctrica para contar con unas instalaciones más acordes a las necesidades de los alumnos. Junto a esta instalación hemos preparado un espacio para acoger los talleres ocupaciones destinados a los usuarios de salud mental, lo cual se realizará en colaboración con Faisem. Hemos aprobado el primer plan de movilidad urbana sostenible, el cual se ha completado con las aportaciones de los colectivos y ciudadanos, dotándonos de una herramienta que ayude a tomar decisiones para conseguir un municipio más sostenible. Y relacionado con ello, hemos llevado a cabo la reordenación del tráfico en la zona centro, para mejorar la movilidad. En el aspecto deportivo, se ha llevado a cabo la instalación de un nuevo marcador electrónico en el polideportivo municipal, se ha dotado de red a la pista de lanzamiento y se ha dotado de una colchoneta para el salto de altura, la cual era muy demandada desde hace muchos años. Además, hemos construido el primer parque de calistenia del municipio. Otra de las actuaciones realizadas es la instalación de ‘wifi’ gratuito en determinados espacios de la localidad, como son las plazas Virgen del Rosario, Al-Andalus, Santa Bárbara y Eulogio Paz, los parques Hontanilla y Carbonífera, y las intalaciones deportivas municipales, permitiendo el acceso a internet gratis de nuestros vecinos. En esta legislatura hemos dado respuesta a una petición ciudadana muy demandada, como era la instalación de carteles en la inmesa mayoría de nuestras calles. Ésta no es la única señalización que hemos instalado, puesto que, también, hemos colocado señalética en los distintos polígonos industriales para visibilizar las empresas del municipio, así como hemos renovado la señalética turística de los edificios más emblemáticos. En materia cultural nos hemos sumado a la Red Andaluza de Teatro, lo que nos permite disfrutar en nuestro municipio de espectáculos de gran calidad, y hemos creado el Aula Mentor, que pone a disposición de todos nuestros vecinos una importante oferta formativa.

En materia de personal hemos aprobado un ambicioso plan de estabilización que va a beneficiar a la mayoría de los trabajadores del ayuntamiento. Hemos acordado la cesión del servicio de abastecimiento de agua y saneamiento, a partir del 1 de octubre, a la Diputación de Córdoba, para sumarnos, como la mayoría de los municipios, a la red que gestiona Emproacsa, lo cual va a repercutir en una mejora del servicio y de las condiciones laborales de los trabajadores. Todas las actuaciones son importantes, pero por las circunstancias vividas, lo principal ha sido estar al lado de los que más lo necesitaban, y todo lo relacionado con favorecer el desarrollo económico. En el aspecto social, desde el Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo estamos poniendo todos los recursos posibles para ayudar a la ciudadanía en general, y a los que más lo necesitan en particular, para ayudarles a tener una vida con dignidad. Hemos puesto todos nuestros esfuerzos al servicio de las familias, multiplicando por seis la partida del presupuesto destinada a emergencia social, para atender las necesidades básicas de nuestros vecinos. Seguimos manteniendo, con recursos propios, el reparto de menús de comida elaborada entre las familias que no cuentan con recursos para ello, algo que venimos haciendo ininterrumpidamente desde octubre de 2015. Además, en este periodo hemos puesto en marcha tres planes de empleo municipales, a través de los cuales se han contratado a decenas de personas, aliviando su situación personal. En el aspecto educativo, hemos hecho frente a las circunstancias y nos pusimos en primera línea para colaborar con la comunidad educativa en el retorno en condiciones de seguridad, para lo cual hemos realizado obras, adecuado nuevos accesos, aumentado el personal de limpieza y desinfectado y ozonizado los distintos centros educativos. En el aspecto económico, hemos sido sensibles con la situación de las empresas locales, y por ello, esta legislatura ha estado marcada por las exenciones del pago de terrazas al sector de la hostelería, y de ocupación de suelo a los autónomos que desarrollan su actividad en los mercadillos, para echar una mano en los momentos más duros. Además, hemos puesto en marcha dos convocatorias de ayudas a autónomos y pymes de la localidad, a través de las cuales cientos de empresas han recibido una ayuda económica del Ayuntamiento. Hemos ayudado a que empresas puedan crear empleo, puesto que son ellas las que lo crean y no los ayuntamientos. Por ello, estamos trabajando para seguir creando empleo desde lo público. Un claro ejemplo de ello ha sido la firma del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo y la Junta de Andalucía, a través del cual aumentamos el número de plazas concertadas de la residencia de discapacitados intelectuales. Esto nos va a permitir, conforme se vayan cubriendo esas plazas, aumentar el número de usuarios a los que se ofrece este servicio, y, al mismo tiempo, aumentar el número de puestos de trabajo que desarrollarán su actividad en dichas instalaciones. Además, desde el consistorio estamos colaborando con iniciativas privadas que están interesadas en poner en marcha distintos proyectos sociosanitarios en nuestra localidad. El sector agroalimentario es otro ejemplo de impulso a la actividad económica. Concretamente a través de la gestión de las instalaciones municipales del matadero, en las que estamos colaborando con la empresa adjudicataria para aumentar su capacidad productiva y que permita la contratación de nuevos empleados. Además, para favorecer la inversión y la instalación de empresas, hemos tomado medidas concretas que faciliten a los empresarios y emprendedores la puesta en marcha de su iniciativa. Para ello, hemos bajado un 30% las licencias de actividad, hemos establecido bonificaciones de hasta el 90% en las licencias de obras para aquellas iniciativas empresariales que generen empleo, o estamos ofreciendo fórmulas para que el uso del suelo industrial sea a coste 0. En esta legislatura hemos sacado a licitación pública la venta de diferentes suelos del polígono industrial El Antolín, lo que ha permitido la venta de tres parcelas para la instalación de diversas iniciativas empresariales. También seguimos con el proceso de regularización de naves en el polígono industrial La Papelera, a través del cual, recientemente, hemos recuperado una nave, la cual ya ha sido adjudicada, y, en breve, recuperaremos otra, que será adjudicada de manera inmediata para el desarrollo de nuevas actividades económicas. Por tanto, desde el ayuntamiento ayudamos a los emprendedores a hacer realidad su iniciativa, tal y como ha sido en esta legislatura la puesta en marcha de la empresa Trenzados del Guadiato, gracias a la cesión de naves municipales.

¿Puede hacernos un resumen de las principales obras que se han acometido?

Han sido numerosas las obras realizadas en los últimos meses, lo cual supone una mejora de la imagen de nuestra localidad y la solución a problemas que venían padeciendo nuestros vecinos. Algunas de las actuaciones que hemos llevado a cabo en esta legislatura son la finalización de la reforma de la Plaza Santa Bárbara, la renovación de la red de abastecimiento de agua y reformas realizadas en las calles Luis Vives, Luis Ramírez, Triunfo, Calatrava, Reyes Católicos, Fernando III El Santo, Teatro, Armando Malye, Antonio Machado, Colombia, Parque, Brasil, Parrilla, Chile, Montuerga, Castelar, Colmenillas, Hernán Cortés, José Simón de Lillo, travesía Reina Victoria, travesía Málaga, tramo de la Plaza Granada, trasera de la Avenida José Simón de Lillo, Ronda de la Paz, Avenida de Los Pinos, vial de servidumbre en la trasera del centro polivalente, Plaza España, callejones de servicio de la calle San Miguel, entorno de la iglesia de San Bernardino, así como en el parque de la barriada de La Estación, entre otras. Además, en los últimos meses hemos puesto en marcha varios parques infantiles, en la barriada Santiago García Fuentes, en la Plaza Virgen de la Luz y en el Parque Carbonífera, para dotar de servicios nuestros barrios, y que los más pequeños tengan un espacio de juego cercano a sus domicilios. Además, en esta legislatura hemos seguido mejorando el firme de varias calles a través del Plan de Asfalto, como en las calles Triunfo, Maestra, Maldonado, Sevilla, Dos de Mayo, Guadalquivir, Barbero, travesía Pérez Galdós y tramo de la Avenida Extremadura. En materia de saneamiento hemos ejecutado actuaciones muy importantes, destacando la renovación de colectores en las calles Libertad, Carnaval, Navarro Sáez y San Miguel, y estamos llevando a cabo una inversión importante en la depuradora municipal, renovando buena parte de los equipos existentes en estas instalaciones. En el matadero municipal, hemos realizado una importante reforma para mejorar la capacidad productiva del mismo, y se ha llevado a cabo la adjudicación definitiva tras el proceso de licitación pública, lo cual genera estabilidad a la empresa adjudicataria para poder desarrollar nuevos proyectos. En el centro de salud hemos embellecido la parte delantera del recinto, haciéndolo más acogedor para los usuarios de dichas instalaciones.

Lance un mensaje para animar a los vecinos para que vengan a visitar nuestro pueblo en nuestra feria de Nuestra Señora de la Asunción.

Este año retomamos la feria en honor a la Asunción de Nuestra Señora con más ganas que nunca, puesto que será la primera que celebremos con normalidad después del parón generado por la pandemia. Por tanto, es el momento de disfrutar con los familiares y amigos de unos días de fiesta, de convivir y compartir con nuestros vecinos y nuestras vecinas, y de dar lo mejor de nosotros mismos para que todos los que nos visiten se lleven un buen sabor de boca. Aprovecho para invitar a todos los cordobeses del resto de la provincia a que se acerquen en estos días para disfrutar de momentos inolvidables, de una rica gastronomía y de una amplia programación que pretende satisfacer los gustos de toda la ciudadanía.

