La Policía Local de Puente Genil llama a la tranquilidad ante la feria y la alarma por los pinchazos a jóvenes

El inspector jefe de la Policía Local de Puente Genil, Jesús Miguel García, ha hecho este lunes un llamamiento a la tranquilidad, de cara a la próxima Feria Real de la localidad, en relación a la problemática surgida en todo el país por los pinchazos que sufren las mujeres jóvenes en eventos donde se concentran muchas personas.

García ha recordado que el suceso más próximo a Puente Genil ha sido en la feria de San Francisco de Lucena, en el que la Policía Nacional ha descartado que se haya producido sumisión química con pinchazos a mujeres en cuatro posibles casos que investigaba .

Ante ello, el jefe de la Policía Local pontano ha transmitido "un mensaje de tranquilidad", argumentado en tres puntos sustanciados en declaraciones de personal sanitario. De ese modo, por un lado,- dijo- "no hay sustancia que anule la voluntad, quizá se puedan mermar las capacidades o producir somnolencia". En segundo lugar, "la sustancia que se pudiera inocular no es fácil de poner", es decir, que la víctima sería consciente de que le están inyectando. Y por último, manifestó García, " el efecto no sería inmediato, tendría tiempo para que la víctima pueda acudir a la Policía que activa todos los protocolos". En definitiva, Jesús Miguel García, restó importancia a los hechos, solicitó que no se produzca alarma entre los padres y transmitió "tranquilidad" a la población.

Jesús Miguel García ha hecho estas declaraciones con motivo de la presentación del plan de seguridad establecido con motivo de la Feria Real de Puente Genil, que empieza el próximo domingo, día 14, en un acto al que ha acompañado al delegado de Seguridad Ciudadana y Tráfico, José Antonio Gómez.

Según han señalado, se trata de un "plan ambicioso que busca, como en años anteriores, una feria cardioprotegida y segura donde los agentes puedan intervenir, si es necesario, de forma rápida y eficaz. Para ello, contaremos con un dispositivo policial de feria en el que participarán todos los miembros de la plantilla, que contará en horario de noche con hasta 11 agentes prestando servicio y para el que contaremos con la oficina administrativa portátil en el propio recinto ferial, exactamente ubicada en la plaza de Los Jarales (junto a acceso a caseta municipal). Durante la mañana custodiarán el recinto 5 agentes y 7 en horario de tarde".

Este Plan de Seguridad y Tráfico, indica el concejal está “coordinado desde la propia Jefatura, recoge medidas, personal y recursos necesarios para, por un lado, garantizar la seguridad vial y la fluidez del tráfico en el entorno del recinto ferial. Por otro, garantizar la seguridad de las propias personas que se encuentran disfrutando en la feria. Y, un último, colaborar y ejercer el control en los numerosas actividades y conciertos programados tanto en el propio Recinto como en otros puntos del municipio”.

El Plan de Seguridad y Tráfico ha sido abordado por la Junta Local de Seguridad celebrada el pasado 25 de julio en tanto que la Guardia Civil, que también estará muy presente en el municipio durante estos días: desplazando al Serpona algún día para labores preventivas y control de documentación animal, velando por la seguridad en la zona de El Silo. "si se produjese botellón, reforzando la seguridad en el recinto en horario de cierre y desalojo de las casetas y estando más presentes en el resto del municipio y aldeas que pueden quedar más vacíos al desplazarse la ciudadanía hasta el recinto ferial".

García explicó que el recinto quedará blindado al tráfico “la Avenida presidente Adolfo Suárez permanecerá completamente cerrada al tráfico y prohibida la circulación desde el día 14, Egemasa en horario establecido y como de 10 a 13 para carga y descarga”.

Si bien, -dijo- quedarán dispuestos “espacios para el estacionamiento de vehículos acotados y señalizados en los laterales del colegio Castillo Anzur”.

Informó el jefe de Policía de que queda prohibida la circulación de vehículos en la calle del hospital veterinario desde las 21 a las 7 de la mañana del día siguiente. Y los paseos a caballo por el recinto sólo pueden llevarse a cabo de 13 a 20 horas cada día.

Para dar cobertura al estacionamiento de vehículos que accedan a los conciertos en el Ceip Agustín Rodríguez, se habilitará el antiguo recinto ferial desde la delegación de Seguridad Ciudadana y Tráfico, “ponemos a disposición todos los medios personales y materiales que tenemos para que sea una verdadera celebración para todos, cargada de recuerdos y buenos momentos y sin contratiempos reseñables. Para que sea una Feria para todos y un verdadero éxito es imprescindible la colaboración a la ciudadanía porque, a pesar de todo los recursos que dispongamos, siempre será imposible estar en cada rincón"- manifestó el edil. García dijo que la Feria "ha sido un éxito de seguridad en los 5 o 6 años anteriores".