En la antesala de la Real Feria de Agosto, el día 17, en la Alcazaba, el palmeño Antonio José llega a su ciudad natal con su tour Fénix, presentando así su último trabajo discográfico a sus paisanos. La alcaldesa, Esperanza Caro de la Barrera, ha anunciado el concierto del artista palmeño, el más internacional, manifestando que “Palma siempre ha deseado que cante aquí, en su pueblo”, añadiendo que “ahora ha sido posible gracias al remanente del 2021”. Caro de la Barrera no duda al afirmar que “es una alegría enorme que por fin Antonio José venga a su pueblo, un concierto gratuito, queremos a nuestro paisano y estamos encantados”.

El artista palmeño ha expresado a lo largo de su carrera su deseo de cantar ante sus vecinos, en su ciudad natal. Se proclamó ganador de La Voz en el 2015 y fue recibido multitudinariamente en la plaza Mayor de Andalucía, en una recepción organizada por el Ayuntamiento. La final de La Voz fue seguida por muchos paisanos en una pantalla gigante instalada al final del Paseo Alfonso XIII.

Antonio José, que había representado a España en Eurojunior 2005 con su popular canción Te traigo flores, expresaba ante los palmeños tras proclamarse vencedor de La Voz que esto es lo más grande que me ha pasado en la vida, todos los que me conocen saben lo que he luchado por llegar hasta aquí, no sería nada sin mis padres, mis amigos y mi familia”.

De esta forma arranca la Real Feria de Agosto, cuyo alumbrado se encenderá al día siguiente, 18 de agosto a las diez y media de la noche. Una feria que se celebra de noche, un gran escenario instalado en el Paseo Alfonso XIII protagoniza esta fiesta reuniendo a orquestas como Chasis (tras el encendido del alumbrado), viernes Orquesta Show Loe Elegidos y Atracción Pink Stars, el sábado, de nuevo Los Elegidos junto a la Orquesta Memory Band, y el domingo la orquesta Channel y Las Chicas de la Farándula.