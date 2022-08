El alcalde de Añora cree que el agua de la comarca se acabará antes de que se haga la conexión de La Colada

El alcalde de Añora, Bartolomé Madrid, cree que los pueblos de las comarcas del norte (Los Pedroches y Guadiato) podrían quedarse ain agua antes de que se lleve a efecto la conexión urgente de La Colada y Sierra Boyera, cuyo plazo de ejecución previsto es de cuatro meses y aún no han comenzado. Por ello, el alcalde ha solicitado una reunión urgente de la Mancomunidad de Municipios de Los Pedroches "porque ya está bien de verlas venir".

En este sentido, ha recordado que Sierra Boyera tiene 5,7 hectómetros cúbicos de agua "y según mis cálculos hay agua para dos meses". Ante este panorama ha puesto de manifiesto que "los ciudadanos y los ayuntamientos tenemos derecho a saber qué va pasar" y "si como parece el agua se va a acabar antes de que esté la obra del trasvase" se ha preguntado si "nos van a traer al agua en cubas".

El regidor noriego ha puesto de manifiesto que la competencia del trasvase como se ha visto en el informe de la Abogacía del Estado corresponde al Gobierno central por lo que le parece "grave" que se haya llegado a esta situación si en septiembre del 2021 la Confederación del Guadalquivir ya reconoció la situación de emergencia en el norte de la provincia y se fijó por sus técnicos el trasvase de Puente Nuevo con Sierra Boyera como lo más rápido porque había bombas, la pendiente era la adecuada y no había que expropiar.

Sin embargo "el Gobierno central no incluyó esta obra en el decreto de sequía porque no interesaba porque había elecciones". Asimismo ha añadido que "no pueden salir Esteban Morales y Ana Romero a mirar hacia la Junta otra vez: que si las conducciones, que si un plan de la Junta, que si los plazos, que no, que aquí ya no hay ideologías, y esto es competencia clara del Gobierno central porque estamos hablando de dos confederaciones hidrográficas implicadas, la del Guadiana y la del Guadalquivir. Y son precisamente sus técnicos los que llevan desde la primavera de 2021 anunciando la sequía, incluso está declarada la situación de sequía extrema desde el verano pasado”.

El alcalde ha pedido transparencia a Emproacsa y otras preguntas que se ha hecho es cuándo empezará la obra del trasvase de emergencia y si esa emergencia la tiene que declarar el Consejo de Ministros cuándo lo va a hacer.

El primer edil ha asegurado que "es momento de dejarnos de mirar este caso sin prismas políticos porque estamos ante la cruda realidad a la que se enfrentan 79.000 personas, pero también negocios, campo, centros sanitarios, etc.” por eso ha abogado por la unidad de acción, sin diferencias políticas "ante este panorama desolador".