Salud mantiene la prohibición de baño en la playa de La Colada

La Consejería de Salud y Familias ha informado este miércoles de que se mantiene la prohibición del baño en la presa de La Colada, en la localidad cordobesa de El Viso, por la presencia de especies de cianobacterias potencialmente tóxicas, que hacen que sus aguas no sean aptas para este uso.

Este es el resultado del informe elaborado por la dirección general de Salud Pública durante la segunda quincena de julio, que fue difundido ayer martes e indica que "todas las aguas de baño de las playas andaluzas se encuentran dentro de los niveles de calidad establecidos, excepto el embalse del río Guadamatillas (presa de La Colada)".

En este sentido, respecto a la segunda playa de interior de Córdoba donde el baño está habitualmente autorizado, el embalse de La Breña, ubicado en el municipio de Almodóvar del Río, el mismo documento recoge que el agua sí es apta.

Salud recuerda que, tras una evaluación del riesgo de los resultados obtenidos por la Confederación Hidrográfica del Guadiana durante el mes de junio, la delegación territorial de Córdoba ya declaró el pasado 1 de julio la prohibición temporal del baño en La Colada por la misma incidencia.

Análisis previos al consumo humano

En los próximos meses, una vez que la Confederación Hidrográfica del Guadiana realice una obra de emergencia para conectar La Colada con Sierra Boyera, el agua de la primera servirá para abastecer a unos 70.000 vecinos del norte de la provincia de Córdoba ante los problemas de acceso al suministro provocados por la sequía.

Consultada por esta situación, desde la Consejería de Salud puntualizan que, "actualmente, no habría ningún problema para los usuarios, ya que el agua es no apta para el baño", por lo que se espera que no se le dé este uso.

Una vez que sea trasvasada al embalse, "esta pasaría por la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) y, según resulten los estudios de calidad del agua, sería o no apta para el consumo humano", precisan. De este modo, las fuentes consultadas hacen hincapié en que, como en cualquier otra caso, si los análisis indican que el agua es no apta, no sería suministrada a la población.