El Plan de Zonas Desfavorecidas de Puente Genil ha atendido a 500 personas

La concejala de los Servicios Sociales Comunitarios de Puente Genil, Pepa Ramos, ha dado a conocer las conclusiones del Plan Local de Intervención en Zonas Desfavorecidas que han desarrollado diez profesionales durante cuatro años y que ha estado destinado a las familias residentes en las barriadas Poeta Juan Rejano y Francisco de Quevedo y en calle Bailén.

Con el fin de que la población diana consiga ser independiente de la administración en todos los sentidos y consigan un empleo, han estado implicados en el proyecto la directora de los Servicios Sociales, Nuria Pérez, así como diez trabajadores, educadores e integradores sociales. Según informó la edil durante este tiempo han trabajado en red “con una coordinación exquisita entre varias entidades, en diferentes escenarios, vivienda, seguridad, salud, educación, obra y urbanismo, igualdad, con empresarios, con Asojem , con la Cámara de Comercio…”.

Durante este periodo han desempeñado más de 77 actividades y han trabajado con los vecinos que para sean “autónomos fuera de los Servicios Sociales y capaces de formarse y sentirse necesarios en la sociedad”.

Un trabajo de los profesionales que ha arrojado importantes éxitos, es decir, “ un itinerario con el histórico de cada persona y la intervención que han hecho con ellos, además del trabajo de forma indirecta con 500 personas”, en total, han realizado “más de 900 intervenciones “, convirtiendo a Puente Genil “en un referente a nivel social”.

Sin embargo, este trabajo, podría quedar en agua de borrajas, si no tienen una continuidad por parte de Europa,volviendo a subvencionar una segunda intervención. Manifestó Ramos que "nos queda un gran vacío, es decir, los servicios sociales no pueden seguir a través de subvenciones, por lo que el Eracis debería haber venido para quedarse, pero ahora después de crearse las expectativas no sirven de nada si no podemos mantenerlo, que al haber hecho ellos una actuación integral”. La concejala se pregunta "cómo vamos a poder seguir este trabajo con el personal estructural de los servicios sociales”. Por lo que dijo esperar que “el próximo Eracis llegue pronto y prolongue este periodo y refuerce la estructura y no solo se den las ayudas sino que se sepa para que se dan”.

El plan se componía de cuatro ejes de intervención para la consecución de unos objetivos operativos a través de la ejecución de medidas o actuaciones que han afectado a unas 3.000 personas.

La Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social (Eracis) recogía un conjunto de elementos de innovación social con la finalidad de lograr la mayor eficacia y eficiencia de los recursos extraordinarios disponibles tanto de los diferentes servicios de la Administración Local como del tercer sector o la sociedad civil, plan que cuenta con subvención para su desarrollo, que abarcará hasta agosto de 2022, de 1.053.500,99 euros .