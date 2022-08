Los alcaldes del norte de Córdoba temen que este otoño falle el abastecimiento de agua

Los alcaldes del norte de la provincia de Córdoba muestran su preocupación después de que este martes este periódico avanzara que el plazo de ejecución de los trabajos de emergencia para trasvasar agua del embalse de La Colada al de Sierra Boyera será de cuatro meses, cuando Emproacsa ya había estimado que hasta finales de de octubre pueda haber agua en el norte de la provincia y de que aún no se haya producido la declaración de emergencia ni haya una estimación de inicio de los trabajos.

El presidente de la Mancomunidad de Los Pedroches y alcalde de Pedroche, Santiago Ruiz (PSOE), valoró positivamente que “por fin las administraciones implicadas estén dando los pasos necesarios” pero añadía que debido a “discusiones absurdas se ha perdido un tiempo precioso y preciso en el que todos han tenido parte de la culpa” y comentó que si se hubiera adelantado el entendimiento 4 o 5 meses antes ya estaría avanzada la ejecución del bombeo. Ruiz recordó que los alcaldes reiteraron que “este tema no era político sino de necesidad” y felicitó a las administraciones públicas que “por fin” han dado un paso adelante y a los técnicos que han buscado soluciones.

El presidente de la entidad supramunicipal aseguró que “entendemos que ese plazo no se podrá acortar” pero, en todo caso, instó a comenzar los trabajos cuanto antes y añadió que los alcaldes “estamos muy pendientes, confiando en que pueda haber lluvias adelantadas y también de que esta ventana que se abre con esta solución de emergencia pueda llegar a tiempo”.

Santiago Ruiz subraya que “no sabemos si se llegará a restricciones severas y si el ahorro con el menor agua que se está consumiendo será suficiente, así como el grado de aprovechamiento que pueda haber de los fondos del embalse”.

Por su parte, el portavoz del PP en la Mancomunidad y alcalde de Añora, Bartolomé Madrid, consideró “un despropósito lo que está ocurriendo” cuando ya, en primavera, la directora técnica de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y en otra ocasión los técnicos nos dijeron que conocían el problema y que “por eso se iba a incluir la conexión de Puente Nuevo con Sierra Boyera en el decreto de sequía”. Los técnicos contaron, según explica, que “se tenían las bombas y que era la forma más rápida” pero “al final nada se hizo”. Bartolomé Madrid indicó que “después de no querer asumir su responsabilidad el Gobierno central que la tiene por ley han estado hasta última hora disfrazando este asunto como de competencias”.

El alcalde de Añora mostró también su queja “por enterarse por la prensa de la memoria técnica cuando se comprometieron a entregárnosla el 17 de julio” y ahora se señala que se tardará cuatro meses “pero no sabemos desde cuándo”. El regidor añade que “es lamentable que por culpa de un gobierno que no ha asumido sus competencias nos estén condenando a no tener algo tan vital como el agua” y ponía de relieve que “podemos llegar a no tener agua en el grifo muy pronto”.

Madrid, que recordó la situación delicada también para el ganado insistía en que “nadie nos ha explicado aún porque la solución de La Colada era en este momento mejor que la de Puente Nuevo, en contra del criterio técnico”.