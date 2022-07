La Plataforma Cordobesa contra la violencia a las mujeres ha mostrado su satisfacción por la decisión del Ayuntamiento de Fernán Núñez de sustituir a las reinas de las fiestas por los alumnos con mejor expediente académico.

A través de una nota de prensa, la Plataforma explica: "Cada verano, vienen las fiestas de los pueblos, con sus tradiciones y sus dinámicas. Lo que tienen estas fiestas de característico es la tradición y el pase de generación en generación de lo que caracteriza al pueblo, de sus costumbres. Pero precisamente, lo que dejamos pasar de generación en generación, tiene mucho que decir respecto hacia lo que queremos que avance la sociedad y nuestra juventud".

Entre dichas tradiciones, la Plataforma destaca la selección de niñas y jóvenes como reinas de la fiestas a base de criterios centrados en la belleza. "No podemos seguir permitiendo festividades donde valores tan básicos como la igualdad y el no fomento de estereotipos que sostienen la desigualdad, queden relegados a la supremacía de la tradición", añaden al respecto.

La Plataforma puntualiza que no está en contra de las tradiciones, "pero sí queremos que se use otra vara de medir la valoración de las tradiciones, valorar otras riquezas culturales del pueblo y que se dirija hacia la gente que mantiene el pueblo, que lo hace rico y vivo, y no valorar si has nacido fea o guapa, o has nacido en tal familia".

Y recuerda que tal como se establece en el Pacto de Estado, así como en la Ley Integral contra la violencia a las mujeres, se hace mención a la responsabilidad de las instituciones de velar por acciones en pro de la igualdad, teniendo como consecuencia que no se de publicidad a un "acto con aspectos anacrónicos y machistas" como la elección de reinas en las fiestas de los pueblos.