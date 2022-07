Un año más nos encontramos con el alcalde de Villafranca, Francisco Palomares, que suele hacer balance del último ejercicio, coincidiendo con las fiestas de Santiago y Santa Ana, que comienza hoy viernes.

¿Cómo valora este último año?

Llega con mucha ilusión y esperanza por parte de todos los villafranqueños. Teníamos muchas ganas de celebrar, como se merece, esta feria en honor a Santiago y Santa Ana. El año pasado lo despedimos con preocupación, tras suspender el cotillón, pero cuando la situación se ha ido normalizando hemos ido aumentando los actos, disfrutando en las calles, comercios, bares y restaurantes. De hecho, tanto la romería como la Gran Huevada se acogieron con mucho éxito. Además son días de hermandad y vecindad entre todos los villafranqueños y los que nos visitaron.

¿Cómo se presenta esta feria?

Con un nuevo atractivo, como es la caseta municipal. Ya la inauguramos en marzo y desde ese momento hasta ahora la hemos ido llenando de actividad poco a poco. También los colegios de Primaria y Secundaria celebraron allí sus graduaciones, así como la fiesta de las Ampas. La inauguración de este espacio fue un momento histórico, con la actuación en concierto de Los Secretos. Luego actuó la Orquesta de Córdoba, ofreciendo un espectáculo digno de admiración.

¿Cómo se ha trabajado durante la pandemia a nivel de proyectos?

El motor del equipo de gobierno no se ha parado ni un segundo durante el confinamiento y las restricciones. La pandemia nos ha hecho centrarnos en lo más importante, que era intentar, dentro de nuestras posibilidades, proteger a los vecinos. Si nos hubiéramos quedado quietos para preparar nuestro municipio a nivel de equipamientos, mejoras y desarrollo, no hubiéramos visto hecho realidad los retos conseguidos, como la adjudicación de las obras de la Casa Palacio o el Gimnasio Municipal. Las obras que estamos llevando a cabo en Villafranca se centran, a nivel de viario, en la construcción de la calle Alcolea, que es el eje central de nuestro municipio, que la vamos a semipeatonalizar y espero que acabe pronto. Además de generar actividad en los comercios de esta calle principal, vamos darle una mayor vida, como ocurrirá en la calle Tafur, que abrimos hace varios días.

¿Y para los pequeños de Villafranca?

No hemos parado de mejorar los equipamientos infantiles en los diferentes barrios. Contamos con La Tejera, con grandes dimensiones y mucho uso; el parque de Los Remedios, que ahora, con los remanentes de tesorería positivos vamos a mejorarlos con una inversión de 175.000 euros. Uno de los parques lo vamos a dotar de calistenia y parkour. Pero no hay que olvidar tampoco que vamos a poner en marcha un plan de asfalto para el municipio, donde no solo se van a mejorar calles sino también caminos vecinales y unas zonas que tenemos que dotar de aparcamientos, que son importantes para suplir las plazas que hemos eliminado en la calle Alcolea.

"El motor del gobierno local no se ha parado ni un segundo en la pandemia"

¿De qué manera se van a suplir dichos aparcamientos?

En tres zonas. En el aparcamiento del Barrio Blanco, otro en la plaza de Andalucía y otro en el Pozofuera, tras la adquisición de dos viviendas a través de los remanentes positivos de tesorería. Cuando estén culminados estos espacios, dotaremos a Villafranca de más de 120 plazas de aparcamiento a menos de dos minutos del centro.

¿Cuál ha sido vuestro esquema de trabajo estos años?

Se ha desarrollado de manera transversal, tratando de cubrir la demanda de todos los sectores de la población, desde los más pequeños a los más mayores. Mi objetivo es convertir a Villafranca en un pueblo ideal para vivir y que genere oportunidades, tanto a nivel turístico como agrícola, de servicios, pequeño comercio e industrial. Tenemos una asociación de comerciantes muy fuerte, Acevi, que abarca a la mayoría de comercios y empresas de la localidad, que nos está ayudando mucho a fortalecer este sector. Tratamos de cubrir las necesidades de todos los villafranqueños. De hecho, contamos con tres personas en Servicios Sociales para la gestión de ayudas de las diferentes administraciones.

¿De qué manera puede afectar a su pueblo la futura Base Logística del Ejército?

Se presenta una oportunidad muy importante. Ya se está notando. Hay movimientos de compra de parcelas en el polígono industrial Dehesa de Cebrián. También estamos pendientes de dos proyectos muy importantes, como la innovación de Solavance, que está pendiente de ir a la Comisión de Urbanismo para que se apruebe definitivamente y empiece a urbanizar su nueva sede. También estamos esperando resolución de la Junta por parte de la empresa Hiansa Panel.

"Con la futura Base logística del Ejército se presentará un buen futuro"

¿Y qué proyectos tiene para los jóvenes?

En ellos también tenemos enfocado nuestro trabajo, ya que la generación de empleo se nota día a día y las expectativas son halagüeñas. La estructura industrial y la turística están consolidadas y además se van a ver incrementadas con nuevos proyectos. Vamos a liderar infraestructuras de gran nivel para que los vecinos tengan opciones de disfrutar, divertirse y mejorar su calidad de vida.

¿Cómo atisba el desarrollo de su pueblo?

Sobre todo, de manera equilibrada y sostenible. No queremos un pueblo que sea una ciudad dormitorio de nadie ni de nada. Queremos seguir manteniendo nuestras singularidades, mantener nuestra estructura urbanística. Para eso tenemos que ser finos y cuando se desarrolle el Plan General y la LISTA, generar una nueva estructura urbana, pero siempre conservando las tradiciones y patrimonio. No podemos perder nunca la identidad de Villafranca. Los futuros vecinos queremos que se vayan integrando, y lo harán, como ha venido ocurriendo en las últimas décadas. Serán unos villafranqueños más.

¿Cómo se encuentran las dotaciones deportivas?

En muy buenas condiciones. Tenemos la piscina al aire libre, el pabellón cubierto, el campo de fútbol y el complejo deportivo El Cerrillo, donde ahora vamos a construir un moderno gimnasio municipal. Estamos pendientes de adjudicar las obras, igual que la Casa Palacio. Las obras de este último proyecto ya están adjudicadas y comenzarán a finales de agosto. De todas maneras, no paramos, porque hemos construido una nueva pista cubierta de pádel. En El Cerrillo también hemos renovado el pavimento de la pista polideportiva. Asimismo, todos estos espacios están constantemente llenos de contenido. Hay que destacar también el embarcadero, que ha sido una instalación importante. Hace unos días celebramos la Fiesta de la Piragua y fue todo un éxito. Sus dimensiones son mayores que el anterior y la acogida ha sido extraordinaria, siendo clave para el disfrute del deporte acuático en la naturaleza y el río Guadalquivir.

¿Qué valoración hace del nivel de desempleo de su pueblo?

Nos encontramos en la tasa más baja de los quince últimos años.

Usted comenzó muy joven en el mundo de la política municipalista. ¿Qué ha aprendido durante este tiempo?

Si. Comencé muy joven y he aprendido con cada uno de los alcaldes con los que he formado equipo. Las cosas han ido cambiando y todo a evolucionado mucho, por lo que he ido reinventándome constantemente, evolucionando y adaptándonos a las circunstancias. Dese cuenta de la pandemia. Lo que está claro es que un alcalde debe mentalizarse de que tiene que tener una vocación de servicio público y a sus vecinos como prioridad absoluta. Esta es mi filosofía.

¿Qué están haciendo en favor de los mayores?

Estamos en permanente contacto con ellos. Tenga en cuenta que les hemos construido en el antiguo colegio del Barrioblanco un Centro de Participación Activa. Además, lo estamos llenando de contenido con multitud de servicios. Queremos que nuestros mayores se encuentren a gusto.

Con la llegada del verano, ¿qué han tratado de ofertas a los más pequeños de Villafranca?

El periodo de vacaciones estivales es complicado para la familia, ya que los padres siguen trabajando y los pequeños tienen un mes más, como mínimo, de vacaciones que sus padres. Por tanto, tenemos que dotar de actividades infantiles a todo el municipio. Para ello tenemos los Campamentos Urbanos, los Campamentos Deportivos, además de todas las actividades a nivel cultural que vamos ofreciendo. Así, le damos un desahogo a las familias que siguen trabajando durante este periodo. Decir que este año hemos tenido una gran aceptación de inscripciones, independientemente de que seguimos con las clases de natación, en las que tenemos unas 40 personas cada quincena, con lo que se superarán las 300 personas a lo largo del verano.

Y retomando el deporte, ¿qué tal ha ido este año el Soccer Tharsis?

Este torneo está alcanzando cada vez mayor nivel, gracias al Villafranca CF, que además está realizando un gran trabajo desde el fútbol base. Son más de 150 niños los que practican el deporte rey. Asimismo, desde el CD Los Agujetas ya hay niños que están en el campeonato de Andalucía y va avanzando. También cuenta con 150 niños. Asimismo, el Soccer Tharsis es uno de los torneos más importantes de Andalucía, con clubes de prestigio, al que acuden jugadores que pronto veremos en Primera División. A través del Pfea de Diputación estamos intentando finalizar la pista de Atletismo en El Cerrillo. Los colectivos hacen Villafranca, pero si no tienen los recursos que les brindamos, les costaría mucho más. Todos juntos hacemos Villafranca. El Ayuntamiento está ahí siempre, con su colaboración económica que hace que se celebren actividades.

"En El Cerrillo se van a iniciar en breve las obras del gimnasio municipal"

Su pueblo, en la falda de Sierra Morena, ofrece también un bello espectáculo en campeonatos de BBT, ¿no?

Efectivamente. Por aquí pasan cientos y cientos ciclistas de mountainbike para disfrutar de nuestros parajes y practicar este deporte en plena naturaleza. Además de tener un entorno privilegiado en deportes de naturaleza, contamos con la Asociación Los Agujitas de Villafranca, con la MTV, y los Agujetas, que realizan carreras en medio de la naturaleza. Desde el Ayuntamiento queremos que esta sierra sea conocida, y nos traemos pruebas que le den a Villafranca una repercusión a nivel deportivo de máximo nivel, como la Bike Race, una de las más prestigiosas de Europa. Nosotros hacemos todo lo que podamos para acoger esta prueba. Este año ha salido la prueba desde la caseta municipal.

¿Cómo vive usted la feria de su pueblo?

Con inquietud, porque siempre estoy pensando en que no ocurra nada malo y que toda la programación se desarrolle con normalidad. Cuando hablas con los vecinos y ves que todo marcha, te relajas y disfrutas. Hasta que no acaban las fiestas no me quedo tranquilo. Organizamos un importante dispositivo de seguridad. De hecho, destaco la implicación de los voluntarios de Protección Civil. Ha habido dos conatos de incendio y gracias a ellos la cosa no ha llegado a más. Son personas muy comprometidas con su pueblo. En una semana nos llegará un nuevo vehículo para ellos y así mejorar los servicios a la ciudadanía.

"Vamos acontruir más de 120 plazas de aparcamiento junto al centro"

¿Qué le queda por hacer de aquí a final de mandato?

Muchas cosas. Siempre tengo cosas en mente que hay que ir desarrollando. No obstante, el principal objetivo es preparar a Villafranca para la futura Base Logística del Ejército e intentar que los fondos europeos lleguen a nuestro pueblo de forma importante. Hemos presentado un importante proyecto turístico, y a través de Diputación vamos a renovar 520 lámparas a tecnología led, con lo que lograremos que todo el municipio tenga este tipo de luz para el ahorro de costes.

¿Qué papel juega su pueblo a nivel estratégico y de desarrollo?

Villafranca se encuentra en una posición privilegiada a nivel estratégico. Su cercanía a la capital, a pies de la autovía más importante del nudo sur de España y junto al río Guadalquivir, la convierten en un lugar ideal para vivir. Concretamente, cada año incrementamos población y este año 2022 va a ser importante porque se está empadronando más gente de fuera.

¿Qué mensaje lanza a sus vecinos para estas fiestas y el entretenido verano hasta la llegada de las fiestas de la Virgen de los Remedios?

A los villafranqueños que viven fuera, que sepan que su pueblo constantemente se está acordando de ellos y que cuando tengan un ratito vuelvan. Y a los vecinos de Villafranca, decirles que hemos hecho un esfuerzo importante para que las actuaciones que habrá en la caseta municipal son muy potentes. Contaremos con un concierto de La Guardia, entre otros numerosos espectáculos. Contaremos también con una caseta joven.

Te puede interesar: Provincia El alcalde de Villafranca escenifica la Gran Huevada en el Mercado Victoria

+ INFO

Teléfonos de interés