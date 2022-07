Aroca Magic, el mago de Espejo que representará a Córdoba en 'Got Talent España'

Francisco Miguel Aroca Calvo, más conocido como Aroca Magic, mago de la localidad cordobesa de Espejo, es el representante de Córdoba en el famoso concurso de televisión Got Talent España. De los 52 aspirantes seleccionados, uno por provincia y ciudad autónoma, Aroca fue elegido, en una votación realizada a través de la página web del concurso, entre los diez primeros concursantes para participar en el programa, quedando segundo en votos.

Aroca comenta que este año el casting ha sido diferente, porque ha sido una campaña con la empresa Cofidis, y que, al ser de un pueblo pequeño, tuvo que “luchar con personas que tienen miles de seguidores en redes sociales", pero que, “gracias al apoyo de familiares y amigos, que compartieron el enlace de las votaciones, pude recoger muchos votos, tantos como para quedar segundo de 52 personas”. Además, de su familia comenta que “no se esperaba que me dedicara a la magia, pero me apoyan mucho, son mis pilares fundamentales”.

Sobre su experiencia en Got Talent, Aroca Magic explica que no puede dar detalles sobre el desarrollo del concurso, pero asegura que “la experiencia fue genial, tanto el trato personal como en las condiciones en las que se desarrolló”. También destaca que le “hicieron muchas entrevistas”, y que “están grabándote todo el día desde por la mañana, haciéndote muchas preguntas”. “Algunas entrevistas eran más personales, otras del ámbito de la magia, un popurrí de entrevistas diferentes”, añade.

Aroca comenta que su afición por la magia “comenzó de pequeño, cuando me reunía con familiares o amigos me gustaba hacerles trucos”, pero que nunca imaginaba que podría convertirse en algo tan importante en su vida. En 2017, todo cambió en su vida como mago , “gracias también a Got Talent”, indica Aroca, cuando acompañó a un amigo al casting de esa edición. “Para no aburrirme durante las horas muertas empecé a hacer trucos a la gente, subí a una foto a Facebook y un vecino de mi pueblo me contactó para una actuación”, detalla el mago.

Desde entonces, ha participado en diferentes concursos. “Comencé en 2017 a tomármelo más en serio, luego, en 2018, me apunté a un concurso en Sevilla a nivel andaluz en el que quedé segundo, y en 2021 en Cabracadabra, el festival de magia de Cabra, también quedé en segunda posición”, relata Aroca.

Sin embargo, Aroca Magic explica que sigue “viendo la magia como un hobbie, no quiero obsesionarme porque para mi lo primero son mis estudios”, pues está opositando a la Guardia Civil y al ejército, y que su objetivo en el futuro, en lo que a la magia se refiere es “seguir sacando sonrisas de asombro a la gente”.