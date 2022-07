La Junta plantea entregar en vez de ceder la red ya hecha de La Colada

El trasvase urgente de agua desde el embalse de La Colada hasta Sierra Boyera vuelve a encontrarse un nuevo tapón. En este caso es la distinta manera de concebir la cesión de las instalaciones ya ejecutadas por la Junta a Emproacsa para acometer el enganche provisional. La Junta ha planteado a la empresa provincial una entrega definitiva de las instalaciones, pues, a su juicio, cederla supondría un riesgo. «El promotor de una obra no concluida no debe permitir el acceso al interior de dichas obras de personas que puedan colocarse en situación de riesgo o sufrir daños por el uso de instalaciones deterioradas o de materiales que no hubieran sido retirados sin haber evaluado previamente los riesgos y dispuesto las medidas preventivas necesarias», indica la Junta.

Ante ello, la propuesta de la Junta es la de proceder a la entrega total de la obra. Al respecto, en una comunicación de la Administración autonómica, a la que ha tenido acceso este periódico, se señala que «la entrega total de las obras ya ejecutadas, necesarias para el bombeo de emergencia, no tiene porqué dilatarse en el tiempo, pudiendo adjuntarse al acta de entrega el informe de la empresa consultora sobre el estado de las conducciones ejecutadas, el cual se está finalizando, para dejar constancia del estado de las mismas en el momento de la firma». Además, se recogería el compromiso de la Dirección General del Agua para terminar los trabajos. Sin embargo, fuentes de Emproacsa han señalado a este periódico que la propuesta planteada ahora por la Junta de Andalucía se encontrará con los reparos de la Intervención de la Diputación, que no permitirá la recepción como finalizada de una obra que no lo está. Por ello, desde la empresa provincial se sigue defendiendo la figura de la cesión provisional de lo ya ejecutado, porque consideran que sería lo más idóneo para acometer la solución de urgencia, de modo que una vez que se resuelva el enganche provisional, la Junta pueda seguir con la conclusión de los trabajos como lo tenía previsto. Para resolver la falta de agua en las comarcas del norte de la provincia, Estado, Junta y Diputación se comprometieron a hacer posible una conexión provisional entre La Colada y Sierra Boyera. Dicha conexión está pendiente de un informe técnico que debe elaborar Emproacsa y que se conocerá en breve. La obra la ejecutará la Confederación Hidrográfica del Guadiana, para lo que es necesaria la cesión por parte de la Junta de las conducciones ya ejecutadas.