La Junta destaca la idoneidad de entregar la red para La Colada

El delegado de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, Juan Ramón Pérez, ha señalado que la propuesta que hace la administración autonómica a la Diputación para acometer los trabajos del bombeo de emergencia desde el embalse de La Colada al de Sierra Boyera es que «en vez de realizar una cesión temporal sea hacer una entrega de la parte afectada por la actuación a realizar ahora».

El delegado ha señalado que es lo más idóneo porque se trata de una obra que se paralizó en el 2008 y que no cuenta ni con director de obra ni con coordinador de seguridad «y, por tanto, el promotor de una obra no concluida no debe permitir el acceso al interior de dichas obras de personas que pudieran colocarse en situación de riesgo o sufrir daños por el uso de instalaciones deterioradas».

Juan Ramón Pérez ha explicado que la entrega de las obras agilizará los trámites y «permite a Emproacsa y a la Confederación que empiecen con la actuación de emergencia». Además, subraya que dichas obras están incluidas en el ámbito de aplicación de un convenio de colaboración entre la Junta y la Diputación suscrito en 1985 relativo al inicio del expediente de expropiación forzosa para las conducciones del abastecimiento desde La Colada y publicado en el BOP del 15 de junio del 2007, «por lo que la entrega de las obras ya ejecutadas, necesarias para el bombero de emergencia, no tiene por qué dilatarse en el tiempo, pudiendo realizarse en el marco de ese convenio y adjuntarse al acta de entrega el informe de la empresa consultora sobre el estado de las conducciones ya ejecutadas». Pérez subraya que supone «la mayor celeridad posible dentro del marco legal», por lo que ahora espera la respuesta de la Diputación. Del mismo modo, el delegado de la Junta de Andalucía indica que esta entrega «no afecta a la finalización definitiva de las conducciones entre las dos presas que está acometiendo la Junta en su integridad y en el acta de entrega se recogería el compromiso de la Dirección General de Infraestructuras del Agua de la Junta de ejecutar esos trabajos de terminación de las obras de las conducciones».

Por otra parte, en cuanto a la memoria económica encargada por la Diputación a una consultora para acometer el bombeo de emergencia, el documento ya ha sido recibido y ahora está siendo supervisado por los técnicos de la Confederación del Guadiana.