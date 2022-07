"Siempre he defendido la política cercana, que mira a la cara a la gente"

Dolores Amo ha sido elegida alcaldesa de Montoro, tras la renuncia de Ana María Romero, quien hoy toma posesión como parlamentaria andaluza por el PSOE-A.

Tiene nueve meses por delante ¿le dará tiempo a implantar su impronta en el gobierno municipal?

Estoy convencida. Es verdad que queda menos de un año para las próximas elecciones, pero creo que vamos a plasmar el sello de lo que queremos para Montoro en los próximos años.

¿En qué se va a centrar su gestión, cuáles son sus principales objetivos?

El compromiso que adquirí anoche con los vecinos y vecinas de Montoro es desarrollar una política de la cercanía, de la calle, que tengamos la capacidad de hacer que la gente vea al Ayuntamiento como su casa y su aliado. En ese sentido vamos a trabajar durante estos meses que restan y en ir finalizando también todos los proyectos que llevábamos en nuestro programa electoral.

La oposición se abstuvo en la votación de su investidura. ¿Fue un voto de confianza o respetar lo que ocurrió al inicio del mandato?

En el inicio del mandato no se abstuvieron, presentó candidatura el grupo independiente. Esta vez solo ha habido una candidatura, la del grupo socialista, y la abstención de todos nos permite acceder a gobernar el municipio. Pero no creo que sea un voto de confianza… No sé. El planteamiento puede ser... Vamos a entenderlo de esa forma, de tender la mano y darle tranquilidad al Ayuntamiento los meses que quedan, teniendo una situación tan convulsa como tenemos en el panorama nacional.

¿Ha recibido algún consejo de Ana Romero?

Bueno, he recibido consejos de Ana, de Antonio Sánchez Villaverde... Sobre tener puesto el oído sobre las necesidades que tenga la gente, escuchar, escuchar y escuchar y, sobre todo, actuar siempre con el sentido común que te dicta lo más importante a la hora de asumir una responsabilidad, como ser la alcaldesa de este municipio.

Supongo que irá en la línea de estar preparada para ser, digamos, la ‘sparring’ de todos los problemas del pueblo. ¿no?

Bueno, ser alcaldesa en primer lugar es un honor. Es una responsabilidad. A quien le guste la política municipal como a mí, es la representación más importante que se pueda tener. En definitiva, es tener la responsabilidad de lo que le pasa a la ciudadanía montoreña y también, tener siempre presente en la cabeza el trabajo que hay que desarrollar para mejorar los servicios públicos, para poner en marcha iniciativas vinculadas con el emprendimiento. Y también con la apuesta por los jóvenes, no solo como un valor de futuro sino como un presente, y para ello tienen que tener oportunidades; generar empleo, apoyar a nuestro tejido productivo y seguir trabajando por nuestra cultura, por nuestra historia y nuestras tradiciones que, como dije en la investidura, no solo las voy a defender a título institucional, sino también las voy a defender a título personal. También mostré mi apoyo al patrimonio natural de Montoro como potencial para el turismo activo, así como apoyar también al sector de la caza, regulada y como elemento de desarrollo económico de nuestro municipio.

¿Al asumir la Alcaldía de Montoro asume también la presidencia de Aemo?

Sí.

Pues ahí el reto también es importante.

Es importantísimo, sobre todo en un municipio como Montoro, cuyo motor de desarrollo económico es la agroindustria, el campo y, desde luego, no solo desde el Ayuntamiento sino también desde Aemo pondremos en valor y defenderemos del bien más preciado que tenemos, que es el aceite de oliva virgen extra.

¿Se notará su nuevo cargo en las responsabilidades que ostenta en la Diputación?

No va a repercutir de ninguna forma. Ya manifesté mi compromiso al respecto, que es ser la alcaldesa de mis vecinos y vecinas. Pero también tengo un compromiso con el presidente de la Diputación, porque para ello me eligieron los concejales y concejalas de mi comarca. Voy a seguir desarrollando ese trabajo y así lo dije, seguiré trabajando por la vertebración económica y social de la provincia, para el desarrollo económico de la provincia y eso es trabajar también por Montoro. Por lo tanto, lo que haré será duplicar mi esfuerzo, mi trabajo y mis horas, pero creo que es importante para Montoro seguir estando representado en la Diputación.

El paso por la Diputación supongo que le habrá supuesto un buen aprendizaje para esta nueva etapa.

Bueno, yo soy una defensora de la política municipal, de los ayuntamientos. Siempre he defendido la política cercana, la que mira a la cara a la gente, la que conoce los problemas a pie de calle, el estar cerca. Es verdad que estar en la Diputación me ha ayudado a reforzar esos vínculos con tantas otras administraciones que son importantísimas a la hora de desarrollar el trabajo en tu municipio. Yo hablaba también de la importancia de haber entablado relaciones con otros responsables políticos de otros partidos, desde la cercanía. Todas esas cosas ayudan a que las puertas se abran, porque lo importante es el progreso y el desarrollo de nuestro municipio y que cualquier administración esté en disposición de estar al lado de Montoro para ayudarnos en aquellos proyectos que sean necesarios. Yo llevo en política municipal desde el año 99, he sido concejal de mi Ayuntamiento, he pasado por distintas delegaciones, he tenido interés siempre en formarme, en ser mejor gestora pública y toda esa formación te sirve a la hora de asumir una responsabilidad tan importante como la Alcaldía de tu municipio.

En Montoro, las dos mujeres que han ocupado la Alcaldía se identificaban hace unos meses en las dos distintas opciones del PSOE andaluz y cordobés. ¿Se dan por enterradas esas diferencias?

No han existido nunca esas diferencias. Tenemos que recordar que nuestro partido es un partido que estableció un sistema de elección de sus cargos representativos. En este caso es verdad que hemos tenido opciones distintas. Pero una cosa es la posición donde nos encontremos y otra es mirar a nuestro municipio y cuando estamos hablando de lo que es mejor para Montoro, nunca han existido diferencias. Además, no entiendo que se llamen diferencias, son opciones por las que uno se ha declinado.

Acceder a la Alcaldía, ¿es un entrenamiento para ser la candidata el año que viene?

Mi compromiso con la Agrupación Socialista es el e encarar estos nueve meses, pero si, llegado el momento de los procedimientos de elección en el partido, se puede optar a ser la candidata en las próximas elecciones municipales, pues también.

¿Eso está por ver o está ya pensado?

Bueno en el partido existen momentos, procesos e imagino que sobre final de año se abrirán esos procedimientos. Podemos decir que existe una absoluta unanimidad, que quedó reflejada en la ejecutiva y en la asamblea de todos los compañeros, sobre quién podía asumir en estos momentos esa responsabilidad. Y eso se hizo también pensando en el futuro.