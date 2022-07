Francisco Javier Cubillo, secretario general de Juventudes Socialistas Baena, denuncia que no se está convocando a todas las asociaciones al Consejo Local de la Juventud, «hay algunas que han tenido algún roce con los concejales del área de Juventud y la solución del equipo de gobierno ha sido vetar a estas asociaciones, no se les convoca más y ya no hay críticas».

Por lo que Cubillo anuncia que el PSOE asiste a la reunión para reivindicar que sean convocadas. Además critica que de nuevo se convoque la reunión del Consejo Local de Juventud incumpliendo los estatutos, «que tiene que ser en fin de semana para ser mas accesible». Además, lo hace para «proponer» las actividades de verano de la juventud casi a mediados de julio. «Es un consejo de participación ciudadana y de nuevo estarán cerradas las actividades como ha pasado en los últimos tres». Por lo que considera que este consejo «solo sirve para blanquear la nefasta gestión de PP y C’s, porque cuando acudimos está todo cerrado con las personas que van a desarrollar esas actividades». El secretario general de Juventudes Socialistas criticó que las actividades que se organizan «son para hacerse la foto» cuando los jóvenes de Baena necesitan formación, orientación y una oportunidad de inserción laboral.