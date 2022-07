"Lucena necesita, como mínimo, otro juzgado de Primera Instancia e Instrucción"

Un día después de tomar posesión como decano, Manuel Egea Manrique (Lucena, 1962) abre por primera vez la sede del Colegio de Abogados de Lucena, institución ligada indisolublemente a su trayectoria profesional y familiar en las últimas tres décadas. Un abogado de vocación, de presencia diaria en los juzgados, y forjado en el sacrificio y la perseverancia. La formación, la atención directa a los colegiados, la función social interna de la corporación y la modernización de esta entidad fundamentan el programa que presentó a unas elecciones, no exentas de tensión e incertidumbre, y que logró ganar frente a la lista de Juan Carlos Beato, compañero de junta de gobierno en varias etapas. Frente a la convulsión y a las discordias de los dos últimos años –él mismo dimitió en diciembre del año 2020-, ofrece humildad y consenso y, en sus primeras horas al frente del Colegio, ya reclama un cuarto juzgado mixto para Lucena.

-¿Por qué ha querido ser decano de esta institución profesional?

Porque llevo toda la vida en el Colegio. El Colegio de Abogados de Lucena forma parte de mi vida, de mi familia; y con la edad que tengo y, tantos años en las juntas de gobierno, era ya el momento de presentarme al decanato.

-¿Qué decisiones serán las primeras que adopte?

Precisamente, tenemos junta de gobierno el próximo martes; veremos a ver cuáles son los primeros acuerdos que vamos a adoptar. En primer lugar, me gustaría que se aprobasen las becas de ayuda a los colegiados, aparte de todo aquello que sea más urgente, aunque los meses de julio y agosto no te dejan demasiado margen. Sobre todo, nos ocuparemos de preparar las jornadas de formación, que es lo más importante del Colegio. Y, también, la adaptación de los estatutos al Estatuto General de la Abogacía, que entró en vigor en el año 2021 y nos daba un año, hasta este 1 de julio, para adaptar nuestros estatutos. Por el momento, no se había abordado.

-¿Cuáles son sus prioridades en estos cuatro años?

La página web, renovarla y actualizarla; el programa de ayudas; regular el funcionamiento interno del Colegio y que los colegios reciban la asistencia adecuada. De igual manera, preparar la sede antigua, adecuarla para poder hacer entrega de la misma a la asociación de abogados jóvenes. Asimismo, conformaremos una comisión amplia, que sea la que recoja las peticiones e inquietudes de los colegiados, todas las propuestas. Una vez vistas por la comisión, se derivarían a la junta de gobierno, como un primer filtro a las solicitudes de los colegiados. También empezaremos a nombrar a los primeros delegados provinciales de los delegados no ejercientes, para acercarlos al Colegio, porque el mayor activo del Colegio son sus colegiados no ejercientes. En suma, desarrollaremos todo el programa electoral con el que concurrimos a las elecciones.

-¿Cuánto tiempo tardará el Colegio en recuperarse del período de desestabilización acusado desde diciembre del 2020?

-Confío en que diciembre de este año, con la fiesta colegial y el juramento de los jóvenes, los nuevos letrados, sea un punto de inflexión de cara a normalidad.

-Pasadas ya las elecciones, ¿es el momento de recobrar la armonía plena entre los colegiados?

-Esperamos que, con el trabajo y la humildad que nosotros vamos a imprimir en el Colegio, se vaya retomando la senda de la normalidad. Hemos ganado las elecciones con un margen más que suficiente y tendrán que apoyar a la junta. La junta va a poner de su parte, pero los colegiados también tienen que poner de la suya, acercarse a la junta y aceptar las medidas que se adopten. Nosotros vamos a estar pendientes permanentemente de los colegiados. De hecho, ya nos han mandado algunas propuestas y las iremos valorando.

-¿La nueva sede judicial, actualmente en obras, debería comenzar a funcionar con un cuarto juzgado mixto ya operativo?

-Eso sería lo oportuno, que Lucena fuese dotada de otro juzgado para que, de alguna manera, aminore o relaje el trabajo de los otros tres. Como mínimo le hace falta, a la localidad, otro Juzgado de Primera Instancia e Instrucción.

-¿Qué otras reivindicaciones son inaplazables en el ámbito judicial de Lucena?

-Una vez que tengamos la sede judicial nueva, analizaremos a ver cómo queda y en qué condiciones vamos a estar allí. Ahora mismo, pedir un juzgado de lo Penal, de lo Social o Administrativo es imposible, con la legislación vigente, y, en cualquier caso, es una cuestión política.

-¿Cómo debe encajar el Colegio en la sociedad de Lucena y del partido judicial?

-Tiene que participar en los actos institucionales de Lucena y del partido judicial, que comprende, también, Benamejí, Rute, Encinas Reales, Palenciana e Iznájar. El Colegio mantendrá, lógicamente, sus obligaciones institucionales y va estar presente en la vida social como hasta ahora, participará en los actos institucionales a los que sea invitado y a sus actos invitará a representantes de la sociedad local y del partido judicial y, también, y seguirá siendo un Colegio solidario.