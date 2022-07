El grupo provincial de Izquierda Unida en la Diputación de Córdoba llevará al Pleno del mes de julio una proposición para exigir "soluciones de carácter definitivo para garantizar el abastecimiento de agua para la población" del norte de la provincia. Entre otras propuestas, IU plantea "finalizar de manera inmediata las obras de conexión entre los embalses de La Colada y Sierra Boyera", una infraestructura "inacabada" que resolvería "la incomprensible situación actual por la cual el primero de los embalses tiene suficiente agua que no se está poniendo a disposición del consumo mientras que el segundo se quedará vacío en otoño".

El portavoz de IU en la Diputación, Ramón Hernández, ha recordado que la obra está finalizada al 90% pero desde el año 2009 los distintos gobiernos de la Junta de Andalucía no han ejecutado su finalización. Entretanto, Hernández ha calificado de "positivos" los avances alcanzados en las últimas semanas, que van a suponer una solución transitoria ante la acuciante falta de agua. Sin embargo, ha afirmado que "lo que necesitamos no son parches sino soluciones definitivas", ya que "no se trata solo de salvar los muebles para el presente año, porque el problema de la sequía va a continuar con el riesgo de agravarse". Lo que está en juego, ha señalado, "es la calidad de vida de miles de vecinos y vecinas", y para ello "todas las administraciones deben poner de su parte".

En este sentido, Hernández ha subrayado además que "al tiempo que completamos y modernizamos infraestructuras debemos impulsar un cambio en la gestión que hacemos de un recurso esencial como es el agua", y eso pasa, entre otras cuestiones, por "rechazar modelos intensivos de ganadería y agricultura que esquilman recursos, al tiempo que sensibilizamos tanto a la población como al tejido empresarial de nuestros pueblos para una gestión eficiente del agua adaptando el consumo a la realidad actual".

Por otra parte, IU ha mostrado su "absoluto rechazo a los crímenes cometidos el pasado 24 de junio en la valla de Melilla". Hernández ha manifestado que "desde la Diputación queremos alzar la voz para denunciar lo sucedido en nuestra frontera y pedir al presidente del Gobierno de España que inicie una investigación y depure responsabilidades". Por ello, a través de una proposición, pedirá en el Pleno de julio "que se identifique adecuadamente a las víctimas y se garantice la repatriación de los cuerpos, solicitando información urgente del estado de los heridos por parte del gobierno de Marruecos para trasladar a España a quienes requieren atención médica".

Al mismo tiempo, el grupo de IU ve necesario que el Gobierno "paralice las devoluciones en caliente y derogue la Ley de Seguridad Ciudadana, que es un compromiso del acuerdo de legislatura de suma relevancia", al tiempo que debe impulsar "un giro en la política migratoria, suspendiendo inmediatamente la financiación a Marruecos en esta materia y revisando los acuerdos en materia migratoria entre España y Marruecos para asegurar el cumplimiento del derecho".