Emproacsa y Acuaes son las empresas que se barajan para la ejecución del trasvase de La Colada a Sierra Boyera

El trasvase urgente de agua desde el embalse de La Colada a Sierra Boyera para abastecer a las comarcas del Guadiato y de Los Pedroches sigue planteando dos incógnitas. Por un lado, a quién corresponderá la ejecución. En este sentido, la subdelegada del Gobierno, Rafaela Valenzuela, ha informado este lunes de que se barajan dos opciones: Acuaes -la entidad estatal- y Emproacsa -la empresa de aguas de Córdoba-. Ambas, según Valenzuela, son las más rápidas, pero habría que estudiar qué procedimiento conlleva un menor tiempo. En el caso de que fuera la Diputación, a través de Emproacsa, la encargada de efectuar el bombeo, el Gobierno abonaría los costes. La subdelegada ha reiterado el compromiso gubernamental de financiar esta actuación, como anunció el pasado sábado el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.

La otra duda está en los tiempos. El próximo jueves se precisarán, según ha informado Rafaela Valenzuela, algunos plazos de ese proyecto en la reunión de la mesa técnica integrada por la Junta de Andalucía, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y Emproacsa. Siendo optimistas, como ha expresado la subdelegada, en octubre comenzarían a notarse los problemas de sequía en las comarcas del norte de Córdoba, por lo que esta intervención requiere una clara urgencia. También se ajustarán en dicha reunión los costes exactos de las obras para facilitar el bombeo.

Sobre el tema de las competencias, puestas en debate en las últimas semanas, Valenzuela ha presentado el informe de la Abogacía del Estado que ya se había encargado en la reunión inicial, en la que se planteó el trasvase. Sosteniéndose en este documento, la subdelegada ha insistido en que todas las administraciones -también la Junta de Andalucía- tienen potestad para actuar de emergencia. En este sentido, ha criticado la postura del Gobierno autonómico que, a través del delegado de Agricultura en Córdoba, Juan Ramón Pérez, expresó su desacuerdo con la medida tomada en la mesa técnica y recalcó que la Junta no tenía competencia en este aspecto.

Los alcaldes aplauden la decisión del Gobierno

Por su parte, tras recibir la noticia del Gobierno sobre la financiación del bombeo, los alcaldes de los municipios cordobeses de El Viso y Peñarroya-Pueblonuevo, Juan Díaz y José Ignacio Expósito, respectivamente, han agradecido este lunes, en rueda de prensa en la Diputación, ese paso y, a su vez, han reprochado a la Junta su postura. En relación a la sequía, Díaz ha apuntado que "la Junta Andalucía en este caso no ha realizado su labor, ha estado mirando para otro sitio". Y ha puesto en valor que sea el Gobierno central "el que ha actuado de una manera rápida y sensible a las peticiones que veníamos haciendo algunos alcaldes de Los Pedroches y, lógicamente, también los ciudadanos, agricultores y ganaderos que necesitan ese agua para su explotaciones".

Expósito, por su parte, deposita las esperanzas en la reunión del jueves, que espera que sea definitiva y dé paso a la solución a los problemas de sequía que afectan a las comarcas del Guadiato y Los Pedroches. El alcalde de Peñarroya-Pueblonuevo opina que "no se puede demorar más en el tiempo una solución a estas circunstancias", porque de no tomarse en poco tiempo "nos quedaremos sin agua para abastecimiento, para el ganado y para los agricultores, con el desastre económico que eso supondría" ello para las comarcas del Guadiato y Los Pedroches". El alcalde de El Viso, además, ha hecho un llamamiento a la colaboración entre administraciones y que no pase lo que "viene ocurriendo ante muchos problemas" y "que una administración le eche la pelota" a otra.