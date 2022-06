El pleno de Baena adjudica a Urbaser Muser Prode el servicio de limpieza viaria

El Pleno del Ayuntamiento de Baena ha adjudicado el servicio de limpieza viaria a la UTE Urbaser-Muser Prode, por un importe de 5,5 millones de euros y un plazo de diez años en total, 8 más dos de posible prórroga.

Un asunto no exento de polémica ya que tanto IU como PSOE están convencidos de que la adjudicación acabará en los tribunales. La alcaldesa, Cristina Piernagorda, explicó que se había desechaco la oferta formulada por la UTE SIFA Andalucía-Brocoli por exceder del presupuesto base de licitación y se había excluido la oferta presentada por Fepamic Servicios Públicos Colectivos por ser considerada anormalmente baja e inviable para la ejecución del contrato, y la propuesta de la mesa de contratación es adjudicarla a Urbaser-Muser Prode.

David Bazuelo, portavoz de IU, explicó las razones del voto en contra de su grupo. «Por coherencia» porque siempre han votado en contra del expediente, consideran que «está mal desde el inicio porque los datos sobre los que está formulado no son correctos». Además, la concurrencia «no ha sido del todo clara» y hay un criterio «subjetivo técnico»; entre otras cuestiones, explica que en el apartado de maquinaria «no se cumplen los mínimos exigidos». Por último, señala que «los propios técnicos nos dicen que con toda seguridad este asunto va a terminar en los tribunales». En ese mismo sentido, el portavoz del PSOE, Francis Plaza, también dijo que «quedan dudas en la adjudicación» y hay criterios «subjetivos que no han quedado claros», aunque no quieren ir en contra de los criterios técnicos, además que tiene claro que «votemos a favor o en contra acabará en el juzgado». La alcaldesa insistió en que es una propuesta técnica, que el único interés es que «se mejore la limpieza de Baena y Albendín», y tampoco descarta que «posiblemente acabe en el contencioso administrativo». El punto salió adelante con los votos a favor de PP y Cs, la abstención del PSOE y los votos en contra de IU y el concejal Alfonso Rojano.

En un pleno al que faltaron cuatro concejales, se aprobó un nuevo reconocimiento extrajudicial por un importe de 168.276,37 euros, en el que por tercera sesión consecutiva hay facturas con reparo de intervención. Entre otros asuntos, se aprobó definitivamente el estudio de detalle de la parcela para uso terciario del PERI Duque de Ahumada, donde se instalará Mercadona.