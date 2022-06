La concejala de Hacienda y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Puente Genil, Ana Mª Carrillo, respondió a las declaraciones recogidas ayer, martes. en nota de prensa por el grupo municipal de Izquierda Unida, en la que denunciaba "la irregularidad supone vulnerar el Estatuto de los Trabajadores, que equipara a indefinidos y temporales en todas las condiciones de trabajo sin diferenciar entre tipos de contrato: al igual trabajo, igual salario. Además, no solo se pagaba menos de lo estipulado, sino que también se les negaba a estas personas otros derechos como el acceso a días de asuntos propios, entre otros". La concejala socialista las ha calificado de “desafortunadas”, porque “omiten hechos y no cuentan toda la verdad”. Una información que "está falta de rigor y por lo tanto dad a entender como si aquí nos saltaramos las normas” -apostilló. Aclaró que el Ayuntamiento de Puente Genil “como los ayuntamientos de Andalucía “ entre los que citó , entre otros “los ayuntamientos de Córdoba, Cádiz o Málaga”, lo que “hicimos fue acogernos a las bases en las que aparecían unas asignaciones por categorías, hubo un trabajador que no estuvo de acuerdo con las mismas, presentó una demanda y la ganó, comenzando a partir de ahí a sucederse las demandas contra los ayuntamientos, ya que todos cogimos esas asignaciones”.

Efectivamente- continuó diciendo- el Juzgado dictó sentencia y el Ayuntamiento de la localidad ha abonado al empleado lo que se ha dictaminado. Pero Carrillo . dijo no entender el porqué IU hace público este asunto cuando en septiembre pasado “se le dio toda la información, no sé si es que ya estamos en campaña”, dejó caer la concejala. A lo que añadió que desde IU parece que se quiera “sembrar dudas sobre la gestión hablando de irregularidades, pareciendo que quieren iniciar ya la campaña de las municipales”. “El comunicado de IU evidencia falta de rigor, porque parece que nos estamos saltando la ley, cuando en el Ayuntamiento todo lo hacemos con los informes correspondientes y conforme al criterio de los técnicos”. En relación a las acusaciones de IU en las que afirma que con estos hechos pareciera que el PSOE “quiera intentar comprar voluntades por delante de la calidad en el empleo”, Carrillo dijo que “ la selección de los trabajadores se hizo desde el Servicio Andaluz de Empleo”, con lo cual “me sorprende que IU venga con esto y con unas manifestaciones que no se corresponden con la realidad”.