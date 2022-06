José Victor Rodríguez Caro, Hijo Predilecto de Palma del Río, y José Luis Medina del Corral han cumplido este jueves un sueño: ver "nuestra creatividad, nuestra obra, como legado cultural". Así lo confesaban en el año 2017, cuando cedieron 2.000 piezas de su colección personal, Fundación Victorio&Lucchino, al Ayuntamiento de Palma del Río, que ha inaugurado este 23 de junio en Santa Clara, un antiguo convento de finales del siglo XV, el Museo Victorio y Lucchino en el contexto del histórico edificio, declarado BIC, y recuperado como Espacio Creativo y Cultural.

José Víctor Rodríguez Caro apostillaba entonces que estaba "encantado con que nuestra obra esté en mi pueblo", y hoy ha vuelto a confesar que 2el sueño se ha cumplido". El creador palmeño no olvida su origen manifestando que "el primer traje que hice fue con una cortina del cuarto de mi madre, tenía dos años". Y en un guiño a Palma, ha dicho que no iba a contar más anécdotas, "que las cuenten mis vecinos". No ha olvidado agradecer "este sueño cumplido" a la Virgen de Belén, patrona de la ciudad, a la que ambos confeccionaron un traje, y al patrón, San Sebastián, que le hizo volver a los recuerdos de su niñez.

José Luis Medina del Corral ha destacado que el museo está en un espacio "único, emblemático e histórico", y ha agradecido a los anteriores alcaldes la apuesta por la recuperación de Santa Clara, incidiendo en José Antonio Ruiz Almenara como "promotor". Manifiesta sentirse muy feliz, "mi media naranja es de aquí, de Palma, precisamente una tierra de naranjas". Medina del Corral no ha olvidado que "llegar hasta aquí ha sido un arduo camino de rosas y espinas".

Por su parte, la directora del Museo del Traje, Helena López del Hierro, subraya que la creación de este museo sobre la obra de estos diseñadores "es convertir la moda en patrimonio, es un paso más allá, convierte la obra de Victorio&Lucchino en cultura y patrimonio". Igualmente ha apuntado que "Palma cuida mucho legado histórico e incorpora la moda a su acervo patrimonial, es algo a destacar”.

La consejera de Cultura, Patricia del Pozo, ha dicho a los diseñadores que “vuestro talento engrandece la marca Andalucía y la marca España”. Igualmente, la consejera indica que “Palma es una importante ciudad patrimonial, referente en artes escénicas y ya referente en el mundo de la moda”. Cristina del Pozo subraya la fortaleza de este sector productivo en Andalucía indicando que en el 2020 dio empleo directo a 11.000 andaluces con un total de 2.500 empresas y una facturación de casi mil millones de euros, casi un 9% más que el año anterior, precisó la consejera. Anuncia una nueva normativa para dar estabilidad a esta industria que pasa por las marcas y diseñadores de Andalucía con la creación de un registro y un consejo asesor de la Moda”. Dirigiéndose a los creadores dijo que en Andalucía tenemos a Picasso, Paco de Lucía, Camarón, Lorca, Juan Ramón Jiménez y “a Victorio y Lucchino”.

La subdelegada del gobierno en Córdoba, Rafaela Valenzuela, recordó cuando visitó Santa Clara siendo delegada de Cultura y como se ha recuperado un histórico edificio que estaba en ruinas. Afirma que el museo Victorio y Lucchino es el broche de oro y que “nos ponemos en el mapa de España y del mundo, representan lo mejor de Andalucía”. Para Valenzuela, la creación de V & L representa en el siglo XXI las raíces más profundas de Andalucía pero huyendo de los tópicos, aseverando que “estos dos personajes se pusieron el mundo por montera y hoy están en el mundo desde Andalucía y desde Palma del Río”.

Amplio respaldo

El presidente de la Diputación Provincial, Antonio Ruiz, pone de manifiesto la generosidad de ambos artistas al ceder su obra y también pone en relieve la visión del ayuntamiento de convertir el antiguo convento en un centro cultura que dará proyección económica y turística a Palma del Río. Al igual que la Consejera de Cultura, Ruiz considera que la cultura es una inversión, una herramienta de progreso y desarrollo económico. El rector de la UCO, José Carlos Gómez Villamandos, apunta la capacidad de transformación desde el diseño y su vertiente formativa.

La alcaldesa de Palma del Río, Esperanza Caro de la Barrera, subraya que “Palma es tierra de talento” y que el talento de Victorio y Lucchino y su generosidad se traduce junto a la recuperación de Santa Clara “en uno de los proyectos paa apasionantes de la ciudad”, subrayando que “hoy abre sus puertas al mundo”. No olvida el esfuerzo invertido en el histórico edificio del conjunto patrimonial, señalando que en la década de los 70 estaba en ruinas. Ha mencionado la labor de los anteriores alcaldes y precisa que “a mí me ha tocado poner la guinda”. Explica que el proyecto es una realidad gracias a programas de Escuelas Taller, fondos europeos, de la Junta de Andalucía, Diputación y ayuntamiento, y que permite “incorporar al patrimonio público este Bien de Interés Cultural desde una rehabilitación muy respetuosa”. Para Caro de la Barrera, Victorio y Lucchino representan “una forma de vivir, de ver Andalucía a través de la moda” y dice que “en el museo se puede seguir su obra desde el proceso creativo”.

Entre los muchos invitados a la inauguración del Museo Victorio & Lucchino en Santa Clara, Modesto Lomba, diseñador y presidente de la asociación Creadores de Moda Españoles, que “se trata de un reconocimiento a la obra de Victorio y Lucchino que sin perder la identidad andaluza la han actualizado, un trabajo magnífico de modernización”. Paco Caro, de Equipo Singular, aporta que “es un museo único, dedicado a dos creadores de moda en activo, es un orgullo para Palma del Río y Andalucía”. La diseñadora palmeña Sara de Benítez no duda al afirmar que “el museo es una maravilla, la verdad, parece que estás en Nueva York, tiene glamour, hay que venir a Palma, merece la pena”.

Desde el plano emocional, la hermana de José Víctor Rodríguez Caro, Mati que afirma estar muy orgullosa y recuerda a sus padres “Pepe y Carmelita, que no lo pueden ver”. Uno de los sobrinos del creador palmeño, José Víctor Ruiz, no duda al afirmar que “va a ayudar al pueblo, a su desarrollo turístico”. El presidente de Empa, José Ramón Ruger, declara que “este museo coloca a Palma en el mapa nacional e internacional, su repercusión se verá en la economía de la ciudad”. Sobre las visitas que se han hecho a través de Empa y la delegación de Turismo, indica que “la gente se ha sorprendido de la calidad museística”.

Francisco Acosta, PP, destaca la fuerte inversión económica que se ha requerido el proyecto y que esperan que su puesta en valor cree sinergias en la zona, apunta que ya desde la anterior legislatura se han dado pasos con Fuente Palmera y Posadas. Ana Ramos, IU, manifiesta que “esperamos que la inversión sirva para un auge del turismo, seguiremos trabajando por el desarrollo de este museo hecho con dinero público”. Santiago Salas, concejal no adscrito, recuerda que hubo una reacción para que Santa Clara “fuera para los palmeños, un centro cultural para los palmeños”. Desde Ciudadanos, Silvia Raso, también pide sinergias con el mundo de la moda y la formación en diseño.

El Museo Victorio & Lucchino, en Santa Clara, ha abierto sus puertas en el antiguo convento, edificio del siglo XV, como un privilegiado escenario para el legado creativo de los dos únicos diseñadores nacionales en activo con un museo dedicado a su obra, a José Victor Rodríguez Caro se le escuchó decir en el claustro que “abrimos un museo estando vivos”, añadiendo que “además es un museo vivo, las piezas se van a ir rotando”. José Luis Medina del Corral aportó al comentario que están en plena vorágine de trabajo, detallando un periplo inmediato por Málaga, Sevilla, Alicante y Puerto Rico, Perú y México.

El Museo Victorio & Lucchino se presenta como la magia del proceso creativo de ambos artistas desde el origen de su inspiración, la formalización de sus colección con un universo estético único y genuino. Se trata del hilo conductor de un espacio articulado las salas: El atelier de los sueños, Alegría de vivir: de Andalucía al mundo, Novias universales, Estrellas de la noche, Universo Creativo y Victorio & Lucchino: maestría en evolución. Este itinerario, proyecto museográfico, ha sido diseñado y ejecutado por la Unión Temporal de Empresas Blank Exhibitions & Proasur. Ofrece un lenguaje expositivo versátil y atemporal, con elementos museográficos atractivos, didácticos, inclusivos y sensoriales.