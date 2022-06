Esteban Morales deja su futuro en manos de la agrupación local socialista de Puente Genil

El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, no consiguió el pasado 19 J el cuarto escaño con el que concurría como candidato al Parlamento andaluz, ya que su formación política perdió al cuarto representante, por lo que a las pregunta de los periodistas sobre su futuro como alcalde y posible candidato a la Alcaldía para los comicios municipales de 2023, “el PSOE de Puente Genil va a iniciar el proceso de elección de candidatura en el próximo mes de julio, en ese contexto abordaremos tanto la candidatura como los miembros que van a concurrir a la misma, y empezar a trabajar en el programa, en definitiva para prepararnos para el mayo del 2023”.Ante la insistencia de la prensa, sobre su intención de concurrir a los próximos comicios electorales como candidato a la alcalde, manifestó “vuelvo a repetir que en el mes de julio vamos a hacer esa valoración de conformidad con la Agrupación local y con la Ejecutiva porque no podemos tomar decisiones individuales en un proyecto colectivo. Si bien – apostilló- “no podemos ponernos de perfil en Puente Genil ante el peor resultado del PSOE en 40 años”.

Morales inició su alocución felicitando " por la victoria incontestable al Partido Popular en Andalucía, felicitar a los populares de aquí de Puente Genil por cuanto también les corresponde esta victoria y agradeciendo la participación de la ciudadanía que ha ido a votar". Añadió que "todos somos conscientes de que no ha sido la participación deseada para determinar el futuro gobierno de la Junta de Andalucía, todos somos conscientes de que la participación ha podido afectar al resultado y sobre todo a la movilización del partido socialista, no hay que poner ningún pero a la victoria del PP y, por tanto, que vaya por delante esa felicitación".

Análisis sosegado

Después de un análisis un poco más sosegado, entendemos "que, en primer lugar, no hemos sabido desde el Partido Socialista, trasladar las propuestas que llevábamos para solucionar los problemas de la gente, eso no ha llegado". Y por otra parte, "creo que el voto de muchísimos ciudadanos y ciudadanas de Andalucía ha sido un voto desde el bolsillo, desde los problemas que la inflación esta provocando, desde los problemas que el combustible presenta cualquier vecino, el precio de la luz, es decir, la economía ha primado más sobre otras cosas y es un voto también de castigo, atendiendo a las políticas o a la falta de solución que la política del gobierno de España está provocando ante una situación que es global de la economía. Tenemos una inflación del 8 y pico por ciento, con unos precios desconocidos de la luz y del combustible que hace que la ciudadanía manifieste su cabreo. Es un voto de enfado". Ahondó que "tendremos que reconocer que el partido socialista no ha sabido transmitir, como digo, qué es lo que queremos para Andalucía. Tenemos ahora tiempo para hacer una oposición responsable, desde luego frente a una mayoría absoluta, pero con la capacidad para llevar al Parlamento de Andalucía los problemas que tiene nuestra tierra. También somos conscientes de que esa victoria no se corresponde con la gestión realizada por el gobierno de Moreno Bonilla y que es más bien un premio al sentimiento de cabreo que la ciudadanía haya podido manifestar en las elecciones ante la situación económica que estamos padeciendo".

Por otro lado, hizo autocrítica “sobre cómo hemos enfocado estas elecciones desde el PSOE, quizá el hablar del cogobierno PP-Vox ha provocado que el voto útil haya ido al PP y no al PSOE y también es un día afortunado para el PP porque han confluido circunstancias como que la izquierda al PSOE estaba dividida y ha obtenido un voto mucho peor del esperado provocando que los votos se incrementen por la Ley d´ Hont.

Manifestó que “estamos ante un escenario distinto incluso que va a permitir que el PP despliegue su política que ha dicho para poner a Andalucía como punto de lanza de España y vamos a pedir que se desplieguen los fondos europeos, que se mejoren los servicios públicos como educación, sanidad y dependencia y que se atienda la problemática de la Andalucía Real que a veces no está en las campañas”.