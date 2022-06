El Consistorio de Montilla trata de erradicar una plaga de pulgones

El Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Montilla ha intensificado en los últimos días las labores de desinsectación de los parques y áreas infantiles de la ciudad ante el importante aumento de pulgones que se extienden por las especies vegetales en floración, así como por el mobiliario urbano cercano, a raíz del aumento de las temperaturas en las últimas semanas.

La teniente de alcalde de Medio Ambiente, Raquel Casado, confirmó que han sido varios los avisos que ha recibido el Ayuntamiento de Montilla por parte de vecinos de la localidad ante la «creciente presencia» de estos insectos hemípteros en espacios con abundancia de plantas y árboles en flor, como parques y jardines.

«Se trata de unos insectos que se concentran en los lugares donde existe néctar para alimentarse, como ocurre con las acacias o las jacarandas», subrayó la edil, quien hizo hincapié en que «a pesar de la alerta o del desagrado que pueden causar, los pulgones son insectos inofensivos, por lo que no existe ningún riesgo de utilizar las instalaciones en las que se detecte su presencia».

En cualquier caso, desde el Ayuntamiento de Montilla llevan varias semanas aplicando un tratamiento a base de feromonas que busca minimizar la presencia del insecto en el pavimento. «Se trata de la mejor alternativa posible, ya que no se pueden aplicar tratamientos con insecticidas o fitosanitarios en estos recintos al no existir productos ecológicos que ayuden a paliar esta situación y los habituales comprenden unos riesgos que no nos permiten usarlos en espacios públicos», aclaró Raquel Casado.

«Las altas temperaturas de las últimas semanas han provocado que la plaga de pulgones haya crecido mucho en apenas unos días, pero su presencia se acabará una vez acabe la floración», precisó la responsable municipal de Medio Ambiente, toda vez que lamentó las molestias que estos insectos pueden causar entre los usuarios de parques y jardines, especialmente entre los de menor edad.

En los últimos años, el Consistorio montillano ha debido recurrir en varias ocasiones a empresas especializadas en control de plagas urbanas para intervenir de urgencia en zonas infantiles donde se había detectado la presencia de garrapatas en parte del mobiliario del parque.

Casado agradeció la colaboración de los vecinos que contactan con el Ayuntamiento para alertar de la presencia de insectos o roedores o para informar a los servicios técnicos de deficiencias que localizan en el municipio. «Si tenemos puntual conocimiento de incidencias de este tipo, podremos adoptar las medidas necesarias cuanto antes, lo que redundará en beneficio de todos», dijo.