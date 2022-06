Por Andalucía se compromete en Puente Genil con la FP Dual

El candidato número uno al Parlamento Andaluz por la provincia de Córdoba de Por Andalucía, el pontanés, José Manuel Gómez, ha visitado esta mañana su localidad natal en las últimas horas previas a la expiración de la campaña electoral que nos llevará a las urnas el domingo, 19 de junio. La cita ha sido ante las puertas del CEIP Agustín Rodríguez en uno de los barrios más populosos de la localidad, donde se refirió a la necesidad de mejorar la climatización en los centros “algo fundamental debido al calor tan horrible”. “Bioclimatización no es solo poner aires acondicionados, sino también acondicionar todos los espacios públicos de tal forma que sean habitables, prueba de ello es lo que ha ocurrido en Córdoba capital, donde hemos visto como muchos alumnos han tenido que salirse de las clases antes que acabara la jornada lectiva por el calor”, dijo. Recogió demandas locales sobre los jóvenes "también por parte de algunas empresas, como es la de la formación de FP Dual en diversas materias, y esa FP Dual tiene que ser pública, porque gran parte de ellas están siendo privatizadas”.

El candidato se alineó con los empleados de Canal Sur TV, al asegurar que "nos negamos a la infamia de VOX de cerrarla porque es una barbaridad". Dijo como un servicio público" pretendemos que se defienda y se proteja”. Sobre la campaña, manifestó que la finaliza en su pueblo" y aseveró: “estoy orgulloso de ser de Puente Genil, y el hecho de que algunas personas, muchas de las cuales no son votantes asiduas de nuestra formación, te digan que te van a votar, es de agradecer; y a los que todavía no tienen claro su voto, decirles que vayan a votar, porque ese voto vale lo mismo que el de Amancio Ortega y el de las élites locales de Córdoba o de Puente Genil, ese día el voto de la clase trabajadora cuenta, así que no se queden en casa, y voten”, terminó. Hoy harán el cierre de la campaña en La Alcabala (21 horas), con Martina Velarde, coordinadora de Podemos Andalucía, y Rosa Rodríguez, candidata al Parlamento Andaluz.