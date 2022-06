Planas insta a la Junta a conectar La Colada y Sierra Boyera por la vía de emergencia

El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha negado este viernes que haya conflicto entre administraciones en referencia al problema del abastecimiento de agua en las explotaciones ganaderas de Los Pedroches y ha sido claro al apuntar que la solución "es una responsabilidad de la Junta de Andalucía". Durante la visita que ha realizado en Pozoblanco a la cooperativa agroganadera Covap, el ministro ha dicho que "lo que hace falta es gestionar bien", refiriéndose a lo que ha calificado como "el cuello de botella" que suponen los 750 metros sin ejecutar para trasvasar agua entre los embalses de La Colada y Sierra Boyera, dependiente de la Junta de Andalucía. Son, ha dicho, 750 metros de conexiones lo que hay que hacer entre Sierra Boyera y La Colada, lo que se puede hacer por vía de emergencia, lo saben los interesados, y todas las administraciones colaboraremos", apuntó.

Planas ha criticado que no se haya solucionado este problema en los cuatros años del gobierno del Partido Popular en Andalucía, un tema que, para el titular de Agricultura, "debería solucionarse cuanto antes y, si hay que tomar alguna medida extraordinaria, estoy convencido de que todas las administraciones la adoptarán". Planas no se ha querido pronunciar sobre las críticas del PP a la paralización del trasvase entre el pantano de Puente Nuevo a Sierra Boyera, competencia del Gobierno central, diciendo que no se pronunciaría sobre un tema que desconoce. A este respecto, la delegada del Gobierno, Rafaela Valenzuela, ha explicado que es mucho más rápido y viable terminar los 750 metros competencia de la Junta que ejecutar el trasvase de Puente Nuevo por los kilómetros de obra que hay que ejecutar y los trámites que conlleva, entre otros, numerosas expropiaciones de terrenos.

Rafaela Valenzuela apela a la complejidad del trasvase de Puente Nuevo a Sierra Boyera por los kilómetros de obra y las numerosas expropiaciones que habría que hacer

Planas, que ha visitado la industria láctea de Covap, ha destacado su modelo cooperativo, añadiendo que el Ministerio ha colaborado con financiación a sus proyectos desde el año 2018 destacando que la empresa ha recibido como entidad asociativa prioritaria 33 millones de euros que se han convertido en más de 58 de millones por las inversiones acometidas por la propia entidad.

Planas, que ha conocido de mano del consejo rector de la cooperativa el modelo energético presentado el jueves por la entidad, hizo hincapié en que la nueva instalación fotovoltaica de la empresa será financiada en parte por subvenciones como entidad asociativa prioritaria, pero también han hablado de la posibilidad de acogerse a otras subvenciones en el marco del Next Generation y ha instado a Covap a estudiar la posibilidad de solicitar ayudas para las plantas de biogás y biomasa.

Ayudas del Gobierno central

Ante los medios, Planas puso en valor las ayudas del Gobierno central destinadas al sector lácteo -vacuno, ovino y caprino de leche- que se empezaron a abonar a principios de la semana pasada, con un importe global de 159,3 millones de euros, de los que 13,2 millones de euros corresponden a Andalucía y a 2.400 productores y, de estas, a la provincia de Córdoba le pertenecen 6,5 millones para 471 productores.

Por otro lado, ha afirmado que esta misma semana el consejo de ministros ha aprobado el decreto de un segundo paquete de ayudas cofinanciado entre la UE y el Gobierno de España que transferirán a las comunidades autónomas.

Por último, manifestó que España, junto con otros países, ha conseguido que la UE haya autorizado que el 5 por ciento de los fondos Feader que los GDR no han gastado puedan repartirse en ayudas directas al sector primario y la agroindustria. Dijo que el cambio legislativo entre el Consejo y el Parlamento Europeo se está tramitando y en los próximos meses se podrá articular y, puesto que Andalucía tiene abundantes fondos no ejecutados, la comunidad podrá beneficiarse de esta medida.