Piso y trabajo en dos meses

Cristina García y Luis Escribano son padres de seis hijos, uno de ellos adoptado. Ambos son profesores, viven en Pozoblanco y aunque en su casa no les falta actividad, hace dos meses que asumieron la responsabilidad de acoger a una familia ucraniana por tiempo indefinido. El 24 de marzo, un autobús fletado por la Fundación Cinco Caballeros ponía en sus manos a Ina, una mujer de 66 años, y a su nieta adolescente. A las tres semanas, Ina les contó que su hija Katerina y su nieta de dos años seguían en Ucrania, así que se movilizaron hasta conseguir que llegaran primero a España y luego a Córdoba. Ante la imposibilidad de acoger a tantas personas en casa, decidieron alquilar un piso cerca, en el que las cuatro han conseguido cierta independencia. Según Cristina, «al principio, estaban asustadas, desconfiaban porque no sabían dónde iban, pero ya se han hecho con el pueblo y son parte de la familia». El chequeo médico al que se han sometido ha puesto al descubierto algunas dolencias sin diagnosticar. «En Ucrania, no tienen acceso a médico gratuito como aquí, nosotros a veces no somos conscientes de lo que supone esto, pero ellos lo valoran mucho», explica Cristina. La abuela, que sufre anemia e hipertiroidismo, apenas habla español mientras su hija Katerina, de 33 años, lo chapurrea y entiende casi todo. Tanto es así que ya ha conseguido un empleo en un bar de Pozoblanco, donde ha empezado ayudando en la cocina. «Aquí hay trabajo en el campo, en hostelería y cosas así», comenta la familia de acogida, «ellas quieren quedarse en España, son gente humilde y trabajadora y están encantadas de aprovechar cualquier oportunidad». No siempre es así. Otros refugiados que tenían cierta posición en Ucrania y que confían en volver pronto a su país rechazan trabajar por debajo de su cualificación.

Una vez asentadas, se han organizado para intentar traer a España al padre de las niñas, que sigue en Ucrania. Nacido en Crimea, territorio anexionado por Rusia, se le considera prácticamente un apátrida en el país de Katerina, donde lleva años viviendo y trabajaba en una fábrica de relojes. Ahora sobrevive en Zaporiyia haciendo tareas de carga y descarga en un supermercado. Su mujer viajará en los próximos días de vuelta a Ucrania para presentar su documentación de residencia en España y tratar de que lo dejen salir. Cristina lleva días sin dormir por la preocupación. «Se va a un país en guerra y aquí se quedan su madre, con problemas de salud, y sus dos hijas, una de ellas una niña pequeña», recuerda Cristina, «ojalá puedan volver los dos pronto e iniciar una nueva vida». De las 53 personas que llegaron al Valle en marzo, 13 se han ido, la mayoría de vuelta a Ucrania A pocos kilómetros, en Hinojosa del Duque, Rafael Caja y otros nueve amigos entre los que hay profesores y un psicólogo llevan dos meses ayudando a otras tres familias, 11 personas en total divididas en una casa y un piso. Desde el principio, pensaron que alojarlos en casa de forma indefinida no era la mejor opción y optaron por aportar dinero para que estuvieran independientes con su ayuda. «El encaje es complicado al principio por el lenguaje, pero hemos tenido un traductor y la ayuda del pueblo entero, que nos ha dado ropa, dinero, comida y todo lo que ha hecho falta», afirma Rafael agradecido. En principio, iban a acoger a 5 personas, pero a última hora otra familia se quedó sin acogimiento y se hicieron cargo de todos. «No hay ayudas públicas para esto, pero tampoco las hemos necesitado de momento», señala, «una persona ha cedido un piso para alojar a dos familias y cuando íbamos a alquilar otro para la que se sumó, nos ofrecieron otra casa». Los adultos acogidos, tres mujeres y un hombre, quieren trabajar y según Rafael, es posible que en breve una de ellas empiece en una fábrica de envasado de fruta. «En su país, todos tenían su profesión, el hombre era albañil, su mujer trabajaba en un supermercado, hay una empresaria y una peluquera que ya ha pelado a medio pueblo». Consiguieron recuperar el material de su peluquería de Ucrania y ella aún no se lo cree. «Pese a lo mucho que les ayudamos, estamos haciendo muy poco», concluye. De los 53 refugiados ucranianos que llegaron a Los Pedroches en marzo, 13 se han vuelto a Ucrania y otra familia se ha ido a Bruselas.