La campaña Junio viene con Premio puesta en marcha por la asociación comercial Pozoblanco, Ciudad de Compras ha entrado en su ecuador. Iniciada el pasado 1 de junio, la campaña con la que los comerciantes integrados en la asociación perteneciente a Adeco pretenden fidelizar a los clientes se prolongará hasta el 17 de junio, día en la que los establecimientos adheridos abrirán sus puertas hasta las diez de la noche ofreciendo descuentos especiales.

Durante estos días están regalando a sus clientes papeletas para el sorteo de un bono regalo por valor de 500 euros para canjear en compras en los establecimientos adheridos. El ganador será el portador de la papeleta que coincida con las cuatro últimas cifras del sorteo de la ONCE del próximo 20 de junio. En caso de no aparecer el agraciado antes del día 19 de julio, los clientes tendrán una nueva oportunidad con el sorteo del día 20 de julio y si se volviera a dar el caso, el día 20 de agosto, por lo que la organización recomienda no tirar las papeletas y esperar hasta el mes de agosto. Para participar solo hay que realizar compras en los comercios adheridos identificados con el tótem y el cartel de la campaña.