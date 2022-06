El agricultor tuitero Tomy Rohde recibe en La Carlota el tractor prometido por Jameson

Internet es un mundo tan imprevisible como mágico algunas veces. Tomy Rohde, como se conoce en Twitter al agricultor de La Carlota Fernando Giraldo, acaba de recibir este jueves en una multitudinaria fiesta el tractor que la firma irlandesa de whisky Jameson le prometió hace unas semanas. Fernando Giraldo había mostrado su desacuerdo por la falta de ayudas y subvenciones para la compra de un nuevo tractor con el que poder continuar su trabajo y encontró una ayuda inesperada, Jameson, que se ofreció a comprarle el tractor si el tweet de la marca llegaba a 10.000 likes antes de 24 horas. Los más de 30.000 seguidores de Tommy Rohde no dudaron en ayudarle y se llegó a la cifra del reto mucho antes de finalizar el tiempo.

Fernando relata así el principio de la historia: "Acabé de trabajar y vi el tweet, me reí y pensé que ya estaban haciendo de las suyas. A las horas, mientras estaba en el bar tomando algo, me llamaron y me advirtieron de que la cosa iba en serio".

Si este tweet llega a 10000 likes, le compro un tractor a @Tomy_Rohde — Jameson España 🚜 (@Jameson_es) 17 de mayo de 2022

Tras semanas de espera, por fin ha recibido el tractor en su pueblo. Jameson no se ha dejado nada en el tintero y ha preparado una fiesta con música en directo del grupo local Olivetti Versiones, fuegos artificiales e incluso un show centrado en el tractor. Esta apuesta por La Carlota ha sido prioritaria desde el primer momento, ofreciendo autobuses desde Sevilla y Córdoba para aquellos que quisiesen disfrutar del evento.

Desde minutos antes de las ochi de la tarde iba llegando gente para conocer, felicitar a Fernando y poder hacerse fotografías con su tractor, que sin duda ha sido el foco protagonista del día, ya que nadie quería marcharse sin inmortalizar un recuerdo junto a él. Tras estas primeras rondas de fotos, el buen ambiente producido por los dj’s y el grupo Olivetti Versiones de La Carlota ha sido clave para el desarrollo de la tarde. Además, el graffitero Caché Tomé se ha encargado de grafitear una réplica del tractor, fascinando a los más pequeños durante su proceso.

Mucha gente ha conocido al agricultor cordobés gracias a esta historia pero ¿quién es Fernando? ¿Cómo ha llegado hasta aquí?

Desde el año 2019 utiliza Twitter para describir cómo es su día a día en el campo, comentando sus problemas y alegrías. Con el paso del tiempo ha conseguido un gran número de seguidores con el que interactuar, entre los que se incluyen desde otros agricultores a curiosos que quieren conocer este mundo a través de sus tweets y vídeos. En ellos expone situaciones comunes que pueden encontrar autónomos de su sector de todas partes de España y el mundo, visibilizando dificultades que, debido a la situación económica, están en continuo aumento.

El campo se está viendo afectado por un relevio generacional que no termina de producirse, siendo tan solo un 8% los propietarios de hectáreas menores de 40 años y bajando hasta menos de un 4% si lo interpretamos desde los 35 años. Los prejuicios ante esta profesión de la nueva generación pueden comprobarse en comentarios despectivos hacia el campo, como el famoso "el que no valga para estudiar, para el campo", o estimaciones sobre cómo debe vestir un agricultor, a las que Fernando se ha enfrentado en alguna ocasión: "La gente se sorprende porque voy a trabajar con unos pantalones Levi's y una camiseta de Element. Parece que si no vas con un mono azul comido de mierda no trabajas en el campo", afirma.

Una de las acciones que están generando Fernando y personas como él en las redes sociales es demostrar la dificultad que muchos jóvenes tienen para poder adquirir en propiedad un terreno y quienes terminan no trabajándolas, por la dificultad de poder mantener este negocio. "Para ser agricultor o ganadero no basta con entender el funcionamiento del campo; debes saber de economía, leyes y el uso de la maquinaria, entre otras", señala, mientras añade que "muchos jóvenes contemplan el campo como un terreno controlado por un terrateniente o un lugar para pasear los domingos entre olivos. Se les olvida que es una profesión. Luego, a quienes quieren adentrarse en el sector se les pone muchas dificultades. No puedes pedirle a un muchacho de 20 años que vaya al banco y pida 120.000 euros por un terreno de menos de 10 hectáreas o que se acoja a unas ayudas que van a tenerlo atado durante años".

Atrae a políticos y periodistas

La comunidad que se ha creado a través de su cuenta de Twitter intenta actuar como una forma de ayuda entre ellos, siendo el cordobés el eje central. Su repercusión no ha pasado desapercibida para muchos políticos y periodistas, que confían en su criterio para informarse o intentar mejorar la situación, como él mismo confesó en su día: "He hablado con diferentes personalidades del PSOE, PP, Vox… La última ha sido con alguien de Izquierda Unida".

Desde el famoso tweet de Jameson, esta influencia ha aumentado de forma exponencial, teniendo que lidiar con entrevistas, llamadas constantes de medios de comunicación y preguntas de todo tipo en sus redes sociales, con las que asegura que "no me siento agobiado, esto cansa mentalmente, pero al final la gente del pueblo estamos acostumbrados a bregar con estas cosas. Con tanto trabajo deseamos poder hablar con alguien".

Tras estas frenéticas últimas horas, Fernando tan solo les pide un recordatorio a todos aquellos que han seguido su historia: "Puede que esto que vaya a decir sea desmedido, pero espero que la gente piense que tras 14 años pidiendo ayudas y subvenciones haya tenido que llegar una marca de whisky a pagarme el tractor. Han apostado por mí y por La Carlota. Al final todo esto se ha producido por la ilusión que genera en las personas un gesto como este".