El Pleno rechaza la propuesta para otorgar el servicio de agua de Puente Genil a Emproacsa

El Pleno del Ayuntamiento de Puente Genil rechazó en la noche del lunes la propuesta del alcalde, Esteban Morales, para la adjudicación de la propuesta para la adjudicación del servicio público de abastecimiento y distribución agua potable, saneamiento y depuración aguas residuales del municipio a Emproacsa. Ciudadanos, PP e IU rechazaron la memoria redactada por la mercantil PW Advisory & Capital Services, SL que preveía la adjudicación de contrato menor de servicios, para determinar el modo de gestión más eficiente y sostenible para el servicio público de abastecimiento y distribución de agua potable, saneamiento y depuración de aguas residuales del Polígono Industrial San Pancracio de Puente Genil. Morales avanzó que "no vamos a abandonar el modelo público, y es momento de traer esto al pleno para que cada grupo se posicione". Morales afirmó que "no vamos a votar a favor de una concesión administrativa, porque llevamos cinco años combatiendo a una empresa que no se ha portado bien con este pueblo". Y explicó que el encargo a una empresa externa se argumenta en el hecho de que "el Ayuntamiento no dispone de personal suficiente para realizar un documento de estas características".

Por su parte, el portavoz del PP, Sergio Velasco, afirmó que "los ciudadanos quieren soluciones”. En este sentido, señaló que el informe presentado "nos apunta a un modelo de gestión del agua que no ha convencido a nadie". En este sentido, remarcó que “ni siquiera convenció a los técnicos municipales, porque no se han comparado en sus justos términos los distintos modelos de gestión”. En este sentido, el portavoz de IU, Jesús David Sánchez, aseguró que el informe "ha costado 20.000 euros y desde la portada, sin abrirlo, no nos genera confianza". Sánchez consideró que el documento presenta "más dudas que certezas porque la memoria no contempla todos los modelos de gestión del agua exhaustivamente, e incorpora ofertas concretas de Emproacsa, pero toma como referencia a Aqualia". Por ello, dijo que "confiamos que las cosas caigan por su peso y se imponga la gestión directa", por lo que justificó el voto contrario a la propuesta. Por último, el portavoz de Ciudadanos, Lorenzo Moreno, aseguró que la apuesta de Emproacsa por Puente Genil "es insuficiente" sobre el modelo de gestión. "Si cambiamos el modelo de gestión dando viabilidad a estos documentos nos iríamos a un modelo de gestión directo, y sólo se apunta a Emproacsa porque la gestión desde Egemasa está descartada por la propia empresa local. De manera, que la empresa provincial tendría ya la sartén por el mango", añadió. Tras escuchar a los distintos portavoces, Esteban Morales afirmó que prepararán una nueva memoria, aunque señaló que "el PP va a la gestión privada e IU hacia la pública", por lo que concluyó el primer edil que "el consenso no se puede tener, por lo que pedimos responsabilidad”. Asimismo, Morales explicó que la propuesta de Emproacsa "es la única que ha hecho dentro del modelo normalizado y lo ha hecho por Puente Genil”. Por ello, estimó que "lo que están decidiendo es que nos vayamos a un modelo en el que vamos a tener más dificultades". El alcalde reiteró que "nos comprometemos a traer lo más pronto posible un informe de viabilidad de una empresa pública municipal y espero tener el apoyo necesario para sacarlo adelante".