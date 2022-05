La consejera de Empleo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco, ha confirmado este jueves en Palma del Río los rumores de la existencia de posibles inversores para la planta de exprimido de Zumos Palma, cuyos trabajadores llevan en encierro indefinido desde antes de navidades ante el cierre de esta fábrica y reivindicando “reincorporación a sus puestos de trabajo, pago de las nóminas atrasadas, ya son doce, y plan de viabilidad para la planta”.

Con cautela se toman las informaciones que hablan de compradores para Zumos Palma, la propia consejera dice “hay algunos, no está fácil, lo que queremos es un inversor con fortaleza, no me atrevería a hablar con seguridad de inversores”. Blanco apunta como un hecho que el grupo turco Toksöz compró la fábrica por 40 millones y la venta a Cegeplas consta en 16 millones.

Igualmente, la consejera señala que desde la Consejería se han mantenido reuniones con los trabajadores afectado por esta situación, que también califica de “limbo”, que se han reunido con Zumos Palma y Cegeplas y dice que “se culpan mutuamente”. Blanco subraya que “lo más difícil para salir de esta situación lo están haciendo los trabajadores”. Precisamente, que siguen denunciando que una empresa fantasma, liquidadora o pantalla, refiriéndose a Cegeplas con un capital social de 3.000 euros, compró Zumos Palma, un contrato entre ambas entidades que dicen los trabajadores que nunca han visto, una relación contractual que se rompió y los dejó incluso sin desempleo.

Posibles soluciones

Para la consejera de Empleo la solución laboral estaría en que Zumos Palma emprenda un ERE, abone salarios e las indemnizaciones pertinentes, señala que CCOO ha emprendido una vía penal. Por otro lado, no olvida la fortaleza de esta fábrica de exprimido en la comarca como zona eminentemente citrícola, dice “la comarca necesita esta industria estable”. También hace referencia a la línea de envasado, colindante a la de exprimido, y que en origen formó parte de Zumos Palma. Está línea, comprada por LCG Fruit tiene una masa laboral de 60 trabajadores que ya han anunciado, a través de CCOO, que van a la huelga a partir del 16 de mayo tras la presentación de un preconcurso de acreedores y un ERTE sin acuerdo que ha sido denunciado por la Delegación de Empleo.

La consejera apunta que también fue denunciado el segundo ERTE de Zumos Palma, que fue definitivamente tumbado en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Desde que estalló el conflicto en la planta de exprimido, Zumos Palma, se venía anunciando que arrastraría a la línea de envasado. Desde CCOO se informa que Zumosol le debe unos 4 millones de euros a LCG Fruits, que envasaba la marca Zumosol.

Desde el comité de Empresa de Zumos Palma, su portavoz, Fernando Trujillo, recuerda que necesitan el apoyo de la ciudadanía. Para ello han convocado una manifestación para mañana en la ciudad, que saldrá a las siete de la tarde del Paseo Alfonso XIII. Trujillo pide en nombre de los 38 trabajadores afectados que “se cumpla la ley”, añadiendo que “hay una pequeña puerta trasera, un resquicio para que las grandes empresas liquiden de esta forma, dejando a los trabajadores en tierra de nadie”, apostillando que “seguro no pasaría igual en una pequeña empresa”, lamenta.