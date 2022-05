El alcalde de Puente Genil asegura que la gestión del agua por Emproacsa no afectaría a los bolsillos de los ciudadanos

El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, ha informado de que irá al próximo Pleno ordinario del mes de mayo “la continuidad del servicio de aguas con Aqualia a la espera de que tengamos el otro modelo aprobado y en funcionamiento”. Según el regidor local, “se trata de una cuestión de pura lógica y de enmarcarlo jurídicamente para que no haya ninguna mala interpretación ni por Aqualia ni por la ciudadanía”.

Así ha dado respuesta a las declaraciones realizadas por el portavoz de IU, Jesús David Sánchez. Según Morales se llega a esta propuesta cuando a pocas semanas de que finalice (18 de junio) la prórroga forzosa que está prevista en la Ley para Aqualia, “pero como no hemos concluido porque estamos en la decisión que debemos tomar, es decir, sacar la decisión de fuera del debate de las elecciones que han derivado el transcurso normal de los debate políticos de la ciudad y posteriormente, una vez que se comprueben los informes, que no son negativos , se vean las valoraciones de los distintos modelos”. En ese caso “que sea el Pleno el que decida y el que quiera lo público, que levante la mano, y el que no pues que la levante para lo privado”, ha manifestado. Con respecto a IU dijo que “o no se entera o sigue en el empeño de embarrar la juega porque plantea sólo su modelo que se asuma desde Egemasa el servicio”.

Desde el PSOE –ha asegurado Morales- “queremos que todo se quede en el ámbito de lo público”, y en este sentido-ha explicado- “tenemos una oferta única de una empresa pública como es Emproacsa que nos garantiza una serie de inversiones que nos permitiría que no salieran del presupuesto municipal”. Y teniendo en cuenta que para todos los españoles “el agua va a ser más cara, con la oferta de la empresa provincial, el agua puede ser más cara, pero al retribuirnos al Ayuntamiento una serie de inversiones e ingresos, el Gobierno socialista lo destinará a amortiguar la subida del agua”. En definitiva- ha apuntado- “ los vecinos no se verán afectados en sus bolsillos ,durante 5 años”.

Durante ese tiempo, la idea es “mantener los precios del agua, modernizar las instalaciones que tenemos y el Pleno que haya en 5 años que decida si quiere continuar con Emproacsa o con otro modelo, no obligamos ni a 25 años, ni siquiera a 5 años, porque se podría rescindir el contrato en cualquier momento, “ lo que sí podría dar es que la Diputación viniera a auxiliar a los municipios, que es su vocación y a través de una empresa solvente con una facturación de más de 27 millones de euros”. En definitiva, ha manifestado “podemos aprovechar la oferta púbica única de Emproacsa o irnos a la privada”.