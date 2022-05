El Ayuntamiento de Priego acogía este martes la sesión plenaria del Consejo Andaluz de Gobierno Locales, compuesto por presidentes de tres de las ocho diputaciones y 12 ayuntamientos andaluces, en representación de los intereses generales y competencias de los gobiernos locales de Andalucía.

Antes del comienzo del orden del día, la presidenta de la Diputación de Cádiz y recientemente elegida presidenta de este órgano consultivo, Irene García, en declaraciones a los medios, mostraba su convencimiento sobre la importancia del municipalismo, indicando que, «desgraciadamente estamos muy acostumbrados a que muchas de las normas que nos afectan, no tienen ese refresco necesario de saber cómo se aplican para que, de verdad, sean normas que faciliten la gestión desde todos los puntos de vista».

Como señalaba García, «una de las primeras decisiones que adaptamos fue acercar más el trabajo que se realiza, que la inmensa mayoría de las veces es totalmente invisible, ya que, lo que no se conoce no se valora y por lo tanto no se protege y no se tiene en cuenta», añadiendo que ahora toca dotar de más fuerza al CAGL, un órgano que, según afirmaba su presidenta, «ha funcionado muy bien durante todos estos años».

Junto a García, en esta sesión plenaria tomaron parte el presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz, y los primeros ediles de Alharín de la Torre, Níjar, Alfacar, Sorihuela de Guadalimar y Priego de Córdoba, María Luisa Ceballos.