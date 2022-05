La Junta descarta desarrollar la segunda fase de la Ronda Norte de Montilla

El desarrollo de la segunda fase de la Ronda Norte de Montilla no es viable «ni económica, ni socialmente». Ese es el mensaje que ha recibido el Ayuntamiento de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) acerca de un proyecto «prioritario para el desarrollo urbanístico, económico y social» del municipio.

El alcalde, Rafael Llamas, lamentó la decisión que AVRA comunicó hace tres semanas y anunció que desde el Consistorio se ha solicitado a la Junta de Andalucía que reconsidere esta decisión sobre la base de que «no es un proyecto medible desde la rentabilidad económica». «Está en juego ese modelo de ciudad y los criterios de movilidad y de sostenibilidad que se nos están reclamando desde Europa», aseveró el primer edil.

En este sentido, Rafael Llamas explicó que desde el Ayuntamiento se ha trasladado tanto a la delegada de Fomento de la Junta de Andalucía en Córdoba, Cristina Casanueva, como al delegado de Gobierno, Antonio Repullo, el «papel prioritario» de la Ronda Norte por lo que supone para la mejora de la movilidad pero, también, «por los compromisos que existen con los propietarios de los terrenos que están afectados y que les ha supuesto una merma económica en estos años».

«La Junta de Andalucía no puede sacar pecho de la gestión económica con superávit gracias a los fondos que llegan desde el Gobierno de España, mientras una obra que no llega a los cinco millones de euros y es tan trascendental no se ejecuta», criticó el alcalde de Montilla, quien aseguró que el «Ayuntamiento no se va a quedar parado» ante una decisión de la AVRA que, según el primer edil, «demuestra que actúa de manera discrecional en la provincia de Córdoba», ya que «se están atendiendo las demandas de los municipios en los que gobierna el Partido Popular».

Llamas recordó que, en el 2018, el Ayuntamiento hizo un «trabajo importante» con AVRA, con una asignación presupuestaria para poder ejecutar esta obra. «Sin embargo, esa asignación ha desaparecido», afirmó Llamas, quien anunció que «si la Junta no recapacita, solicitaremos la subrogación de derechos y obligaciones, porque no nos podemos quedar con la incertidumbre de una obra que tiene sus responsables y que ahora le dan la espalda a los compromisos adquiridos con los propietarios que cedieron sus terrenos y a toda Montilla, al frenar su desarrollo urbano».

El proyecto de la primera fase de la Ronda Norte, que fue redactado por el arquitecto pontanés Juan Cuenca, se incluyó en el Programa Regional de Espacios Públicos y se desarrolló a partir de un convenio de colaboración entre la Consejería de Fomento y Vivienda y el Ayuntamiento de Montilla, en virtud del cual, ambas administraciones se comprometían a financiar la obra al 50 por ciento, con un coste total de 1,53 millones de euros.

Medio kilómetro de circunvalación

La actuación finalizó su primera fase hace ocho años, tras ejecutar 580 metros de circunvalación que conectan la calle Córdoba con la nueva rotonda de la calle Santa Brígida, quedando pendientes de urbanizar por parte de la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA) los terrenos afectados por la Unidad de Actuación 8, sobre los que discurriría el segundo tramo de la Ronda Norte.

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, que acompañó al alcalde de Montilla durante su visita a los terrenos en los que debía desarrollarse la segunda fase de la Ronda Norte, aseguró que la decisión de AVRA es «una muestra más del abandono de la Junta a infraestructuras clave de la provincia de Córdoba como consecuencia de las decisiones de un Partido Popular sometido a las exigencias de Vox».

«Es necesario denunciar la incapacidad de gestión y el incumplimiento con los compromisos que adquirieron con los andaluces», indicó la dirigente socialista, quien aseguró que el PP destina los recursos públicos a «intereses privados», en alusión a la privatización de la sanidad pública en Andalucía. «El PP tiene la premisa de que si algo es rentable económica, bien, y si no, nada. Pero gobernar para una ciudadanía en condiciones de igualdad, significa que desde los gobiernos se deben realizar muchas actuaciones que económicamente no son rentables», concluyó Crespín.