En el Pleno celebrado anoche se aprobó, después de varios meses de trabajo, el primer Plan de Igualdad de Oportunidades para empleadas y empleados del Ayuntamiento de Montilla, tras el estudio realizado por la consultora Águeda, especializada en el tema. “Será ahora la comisión de seguimiento la que se encargue de que se lleven a acabo la mayoría de las acciones que se tienen que poner en marcha y velar por su cumplimiento”, explicó la delegada de Igualdad, Dolores Gil, quien informó que, en dicha comisión será sustituida por el concejal de Recursos Humanos, Valeriano Rosales, “ya que la mayoría de las acciones tienen más que ver con este área que con Igualdad”.

Este Plan, “que viene a corregir un desajuste”, según señaló la delegada de Igualdad, se convierte automáticamente en parte del convenio marco por el que se rigen los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento y cuenta con numerosas medidas de aplicación en los próximos 4 años, como son medidas relacionadas con la conciliación, las diferencias salariales, la clasificación profesional, etc. “Desde el Plan también nos instan a que haya hombres y mujeres en todos los ámbitos del Ayuntamiento”, indicó la delegada de Igualdad, quien también subrayó la importancia de la formación en cuestiones de género de los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento y la de “priorizar estas medidas” para saber cuáles se van a llevar a cabo este mismo año”.

Comisión de seguimiento

En este sentido, Valeriano Rosales, responsable de Recursos Humanos del Ayuntamiento, ha informado que ya se ha concretado fecha, el próximo 11 de mayo, para una primera reunión en la que la comisión de seguimiento estudiará cómo se va a ejecutar el Plan de Igualdad y cuáles serán las siguientes medidas a tomar en los próximos meses.

Además, la delegada de Igualdad, durante el Pleno y en respuesta a la concejala no adscrita Cristina Alguacil, que señalaba su sorpresa por cuestiones como la brecha salarial del 13% entre trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento, explicó que en el caso del Ayuntamiento de Montilla los hombres ganan más de media que las mujeres “no porque exista una diferencia salarial en sí, sino porque las mujeres, como en la vida real son más reacias a hacer horas extras, trabajar por la tardes, etc… “ pero no porque a igual puesto estén cobrando menor sueldo. Y añadió “que este tipo de cuestiones se corrigen con medidas como conciliación, flexibilidad horaria y dando facilidades a las mujeres para acceder a un puesto de mayor categoría, además de tener conseguir que los servicios del Ayuntamiento no estén ni masculinizados ni feminizados”.