Las arcas municipales de Palma del Río arrojan un superávit de 1,8 millones en 2021

La liquidación del ejercicio económico del 2021 ha arrojado un superávit de 1,8 millones de euros en las arcas municipales de Palma del Río. Esta cuantía, para la alcaldesa, Esperanza Caro de la Barrera, “va a permitir mejorar los servicios y equipamientos públicos de todos los palmeños”, añadiendo que “además de inyectar dinero en las empresas, en la economía local”. El plan para el superávit ha prosperado en el Pleno, que se celebró este jueves por la noche, con la abstención de Cs, IU y PP, junto con el voto afirmativo del concejal no adscrito. Este remanente se destina a 35 proyectos , el de mayor cuantía acciones en el polideportivo por 467.000 euros.

Para Caro de la Barrera, “se atienden demandas ciudadanas y también propuestas de la oposición, enmiendas presentadas en presupuestos”. En este sentido, nombra obras en la plaza de Abastos, en alusión a Cs; construcción de un skate park, una iniciativa de IU; o el compromiso adquirido con el PP, que se firmó en un documento, de destinar 120.000 euros para subvenciones a empresas. Entre las partidas de mayor cuantía, aparece el área de deportes con actuaciones en la zona polideportiva que ascienden a 467.000 euros, entre ellas césped artificial en el campo de fútbol, una acción que reivindica el concejal no adscrito Santiago Salas. Este edil subrayó que “desde Izquierda Andalucista, su concejal no adscrito, no vamos a apostar por el modo electoral, aunque vamos a estar vigilantes para que las propuestas se cumplan”. Desde el grupo no adscrito llegó el único voto afirmativo al destino del superávit, el resto del arco plenario voto abstención, PP, Izquierda Unida y Ciudadanos, y el voto en contra llegó desde las filas de Cambiemos Palma.

Desde la bancada socialista, equipo de gobierno, su portavoz, José María Parra, afirmó que “este superávit tiene su base en una buena gestión, eficiente y honrada”. El Pleno vivió un duro debate político en torno al plan de gestión para el 1,8 millones de euros. Parra afirmó que “hay una promiscuidad política descarada desde la izquierda y la derecha, se dan la mano, han formado un rodillo”. Alude al proyecto elevado a Pleno desde el equipo de gobierno de formar parte de una comunidad Energética Local, dice que pionera en Córdoba, y que “fue tumbada en pleno”, exclamando “valiente oposición que tenemos en nuestro pueblo”. Finalizó agradeciendo al concejal Salas el apoyo y al resto del arco plenario dijo “estáis empeñados en poner piedras, hemos demostrado que sabemos esquivarlas”.

Desde la oposición se puso sobre la mesa premura en el plan de inversión del superávit, señaló además falta de documentación, como memoria de los proyectos. Desde IU, su portavoz Ana Ramos, pidió que “no se juegue a la demagogia, mi grupo lo único que ha pedido es información”, mientras que desde el PP, Francisco Acosta puntualizó que “no vamos en contra de Palma, se nos ha presentado en 15 días un proyecto de 1,8 millones”. Desde Cambiemos Palma, su portavoz Valle Alfaro, indicó que “el PSOE no sabe lo que es estar en la oposición, ojalá un día lo sepa”. Desde Ciudadanos, Silvia Raso, señala que “os molesta que la oposición haga su trabajo, está para eso”. La alcaldesa concluyó explicando que se han celebrado comisiones y que no llegaron propuestas ni preguntas, y que “no pasa nada”, que la oposición presentó un documento pidiendo que se aplazará a mayo y que preguntaron en Secretaria que si el dictamen de comisión, en contra, evitaba elevar el punto a pleno en abril. La primera edil dice que la premura pasa porque los proyectos tienen que estar ejecutados antes que finalice el año.

Entre el listado de proyectos a ejecutar se encuentran, entre otros, el suministro de contenedores biorresiduos, una experiencia piloto en algunos barrios, la depuradora del parque periurbano Los Cabezos e iluminación para esta área natural, el alumbrado público para El Pizón y puente de piedra, 200.000 euros para arreglo del viario, toldos para los colegios San Sebastián y Parque, además del arreglo del comedor del centro educativo Carmona Sosa, mejoras de caminos y juegos infantiles, partidas de 48.000 euros cada una.

Por otro lado, en la sesión plenaria la HOAC presentó una moción en el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, entre los acuerdos adoptados por unanimidad, se recoge aprobar un plan municipal que apueste por una reducción gradual de la externalización de los servicios y la temporalidad entre los trabajadores del Ayuntamiento y sus respectivos patronatos.