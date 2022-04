El pago de facturas en Baena, pendiente del levantamiento de reparos

El reconocimiento extrajudicial de obligaciones ha centrado de nuevo el debate en el Pleno de Baena, que se ha celebrado este jueves, aunque en esta ocasión ha sido debido al reparo de intervención en una parte de las facturas. Este quinto reconocimiento es de 257.380,42 euros, de los que 167.064,50 corresponde a contratos caducados de ayuda a domicilio y limpieza viaria, que están en contratación y que sí podrán pagarse, pero el resto de facturas no se podrán cobrar hasta que la alcaldesa, Cristina Piernagorda, no levante el reparo. Esta ha justificado el reconocimiento por «la herencia recibida, una mala gestión de muchos años con multitud de servicios caducados» y tras afirmar que es algo normal en los ayuntamientos, ha señalado que «la noticia es que al anterior equipo de gobierno no se le reparaban».

La portavoz del PSOE, Almudena Sevillano, ha afirmado que «no es la herencia recibida, es que no cumple la normativa» y que es la primera alcaldesa que tiene un reparo a la legalidad. Ha añadido que en los plenos le había advertido de la situación irregular, «de la necesidad de sacar a licitación» y ahora están esperando «el informe de las distintas delegaciones para levantar el reparo». El portavoz de IU, David Bazuelo, le ha recordado que llevan tres años gobernando y que «es muy grave que hayamos que tenido que llegar a esta situación en la que los propios trabajadores de esta casa tengan que pegar un golpe encima de la mesa para decirnos que se han excedido todos los tiempos de espera aceptables para que determinados contratos se resuelvan». El portavoz de Iporba, Luis Moreno, ha criticado que se «contrata a dedo y rápido con posibilidades de hacer clientelismo». El punto se ha aprobado con la abstención del PSOE, IU y Alfonso Rojano, en contra Iporba y a favor el equipo de gobierno, PP-C’s. La alcaldesa ha querido trasladar la «seguridad de que van a cobrar las empresas». Entre otros asuntos se ha aprobado una modificación de créditos por la que 18.028,61 euros del presupuesto prorrogado que eran para el pago de deuda y se van a destinar a actividades de promoción y fomento del deporte, entre ellas el segundo triatlón de Baena. Tanto el PSOE como IU mostraron el malestar de los clubes deportivos de Baena por la forma de organización de dicho triatlón. Aprueban el traslado del Mercadona al solar del antiguo IES El Pleno ha aprobado el estudio de detalle de la parcela 3 de uso terciario del PERIDuque de Ahumada presentado por Mercadona. Con este nuevo paso se aprueba de manera definitiva el proyecto que presentó hace unos meses Mercadona para construir un edificio comercial destinado a supermercado con aparcamiento. El pasado mes de enero consejera de Fomento de la Junta de Andalucía, Marifrán Carazo, colocó la primera piedra de los trabajos de urbanización de los suelos del plan parcial conocido como Duque de Ahumada, el antiguo instituto de Baena, con la previsión de acabar en el próximo mes de julio. La urbanización cuenta con una inversión de 604.482 euros y de esta actuación resultará suelo para la construcción de 146 viviendas protegidas y una parcela para uso terciario, que tras salir a subasta fue adjudicada a la empresa Mercadona. Esto le permitirá trasladar el supermercado desde su actual ubicación en la avenida Cervantes.