El Hotel Indigo Gran Vía ha sido testigo de la presentación en Madrid del aceite de oliva virgen extra (AOVE) Zuheroliva Orgullosa, en el marco del 35º Salón Gourmets. Lorenzo Caprile, Santiago Rivero, Carla Antonelli, Antonio Hurtado, Alfonso Llopart, Lluis Mengual, Javier Aunión, FELGTBI+, LGTBPOL, José Perea… han sido algunos de los invitados de honor en una noche donde se puso en valor el gran oro líquido de Zuheros.

Juanma Poyato, gerente de Zuheroliva, condujo este evento acompañado de importantes personalidades de la provincia de Córdoba y Madrid. José Manuel Bajo, secretario del Consejo Regulador DO Baena daba la bienvenida al público asistente; Santiago Rivero, diputado y secretario LGTB del PSOE-M dirigió unas palabras de apoyo a esta iniciativa tan vinculada y comprometida con el colectivo. Dª Carla Antonelli, actriz, política y activista de los derechos LGTBIQ+, fue la encargada de cerrar el acto con un gran mensaje: “Visibilidad, porque de lo que no se habla no existe… Iniciativas como Zuheroliva Orgullosa agrandan las siglas LGTBIQ+, generando más apoyo por parte de todos y todas”.

Tras la presentación oficial, personalidades, empresarios y periodistas de más de 10 medios de comunicación pudieron disfrutar de un show en vivo desde la provincia de Córdoba. Imperio Reina hizo magia con su arte y voz única, entregándose a un público que quedó maravillado. Una degustación especialmente maridada con el AOVE Zuheroliva Orgullosa hizo disfrutar los paladares de los invitados, con productos como el salmorejo cordobés del reconocido chef Matías Vega, los quesos de Los Balanchares de Zuheros, las patatas de Productos Muñoz y el cocktail variado de canapés maridados con AOVE Zuheroliva Orgullosa de la cocina del Hotel Indigo Gran Vía.

Desde el año 2021

Zuheroliva Orgullosa nace en 2021, apostando por AOVES Premium de Zuheros que se caracterizan por ser los únicos en el mundo en crear un coupage natural de más de 19 variedades, el mayor secreto de la Cooperativa del Perpetuo Socorro de Zuheros. Fruto de ello nace esta marca, unida a la diversidad LGTBI que lucha por la inclusión de todes. Zuheroliva Orgullosa apuesta cada año por una de las siglas LGTBIQ+, apoyando así a los distintos colectivos. Así, este año estaba dedicado a la Ley Trans, muestra de ello es el vídeo promocional, que tenía como protagonista a Jenifer Escobedo, actriz trans y gitana de Córdoba.

Como anécdota de la noche, se pudo conocer en directo al ganador de esta última edición de Maestros de la Costura, Lluis Mengual, que estaba presente entre los invitado junto al ya amigo de casa Lorenzo Caprile. Sin duda alguna, una noche donde Zuheroliva Orgullosa consiguió estar de moda.

Zuheroliva sigue creciendo a pasos agigantados, haciéndose eco de ello periodistas y empresarios de nuestra geografía.