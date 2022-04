El Pleno de Puente Genil concede la Medalla de Oro de la Villa a Juan Ortega, Rafael Sánchez y Cruz Roja

El Pleno del Ayuntamiento de Puente Genil ha acordado por unanimidad este martes otorgar la Medalla de Oro de la Villa a Juan Ortega Chacón, Rafael Sánchez Pérez y a la Asamblea Local de Cruz Roja Española Puente Genil.

Juan Ortega Chacón (Puente Genil, 1948) es profesor jubilado, orador, articulista y conferenciante, cofrade y destacado manantero de la Semana Santa, que pregonó en 1994 y de la que fue nombrado Manantero Ejemplar. También fue concejal del Ayuntamiento pontano, y uno de los artífices de la incorporación de la Santa Cena y Nuestra Señora del Amor a Puente Genil.

Por su parte, Rafael Sánchez es director de la Coral Miguel Gant, director musical de la Schola Cantorum Santa Cecilia, presidente de la Asociación Amigos de la Música y, como Ortega Chacón, Manantero Ejemplar en el año 2015 y pregonero de la Semana Santa de este año. En su faceta profesional, como director de la Escuela Municipal de Música de Puente Genil y profesor de música, ha formado e inculcado el amor por la música a decenas de pontanos durante los últimos años. Rafael Sánchez es responsable de la recuperación y transmisión de la música de Puente Genil, siendo el creador de zarzuelas, sevillanas, himnos y demás piezas musicales que han continuado la esencia musical del municipio.

Finalmente, Cruz Roja es una de las entidades que atesora más voluntarios y trabajo por los más necesitados de la localidad. En el año 2021 conmemoró los cien años de presencia como institución humanitaria en Puente Genil. Hoy cuenta con infinidad de programas como el de Infancia, Mujer, Juventud, Mayores y Atención Primaria y atiende a unas 2.000 personas con necesidades básicas de alimentación, techo y pago de alquiler. Cuenta con 250 censados como voluntarios y con cerca de 500 socios y empresas colaboradoras.

Lorenzo Moreno, portavoz de Ciudadanos, dijo en el pleno que "una sociedad a la que le cuesta conseguir iconos como el de Juan es motivo para que se pueda reconocer y los tengamos como referente.

"Para IU -dijo Jesús David Sánchez- es un honor poder aprobar estas medallas, Juan Ortega, en todos los palos que toca pocas veces se ha puesto de perfil, y él lo ha hecho con cariño y sentando cátedra". A Rafael Sánchez se refirió como "otro divulgador y hombre de la cultura, dedicado a la recuperación y transmisión" y destacó su labor dirigiendo la escuela de música, "no se entiende Puente Genil sin su labor". Respecto a Cruz Roja, agradeció "la labor que están haciendo por la cohesión social y por hacer de Puente Genil un referente solidario a través de su centro de migraciones". El Puente Genil del 2022 "no se entiende sin ellos tres", concluyó.

Sergio Velasco, en nombre del PP, dijo que se trata de "distinciones merecidísimas y con letras de oro, un maestro extraordinario, en el caso de don Juan, no se entiende ningún evento cultural en la localidad sin su presencia, en todas sus facetas se ha entregado. El también fue uno de los arquitectos de la transición española". De Rafael Sánchez señaló que "es otro coloso de la cultura, uno de los mantenedores del coro "de locos", porque no hay uno igual en toda Andalucía, que llega hasta el alma de los pontanenses". En relación a Cruz Roja, reconoció el "servicio sanitario prestado, trabajando por los jóvenes y por las mujeres". El portavoz del PSOE, José A. Gómez, puso en valor el empuje de los homenajeados en pro de la vida cultural la política, la música, la danza, el flamenco, la colaboración con las personas más vulnerables, están hoy de enhorabuena en un día importante porque el día a día no se entiende sin Cruz Roja ni sin personas como Rafa Sánchez y Juan Ortega, uno de los principales nombramientos de un paisano de nuestro municipio".

Finalmente, el alcalde, Esteban Morales, dijo de Cruz Roja que "contribuye a que Puente Genil brille, y durante cien años nos habéis hecho más humanos", y a Rafael Sánchez "lo premiamos por lo que no hace en el Ayuntamiento, donde cobra un sueldo, sino a lo que hace fuera, a la música a lo grande". De Juan Ortega dijo que "lo recuerdo desde los juegos florales en el instituto hasta nuestro posterior compartir una cofradía, el cariño que le otorga al flamenco... había una deuda pendiente y esperemos que con esta Medalla nos quieras un poquito más". Concluyó diciendo que "vosotros sois los gigantes que nos habéis traído a este siglo XXI y tenemos la satisfacción hoy del deber cumplido".