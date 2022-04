La localidad cordobesa de Adamuz vive sus días grandes. Ya han comenzado las las fiestas en honor a su patrona, la Virgen del Sol, que llegó el pasado Domingo de Resurrección desde la ermita del Cerro, siendo trasladada a pie por cientos de devotos. Hoy domingo tendrá lugar la procesión, a partir de las 10 de la mañana. Con motivo de esta celebración, nos desplazamos hasta esta localidad del Alto Guadalquivir y conversamos con su alcalde, Rafael Ángel Moreno, y con la concejala de Fiestas, Mari Leo Peralbo.

Rafael Á. Moreno: “Cuento con un equipo de primera para sacar a nuestro pueblo adelante”

¿Qué valoración hace de estos seis meses largos de su etapa como alcalde de Adamuz?

Hemos sacado adelante proyectos que estaban enquistados, como la caseta municipal. Los trámites administrativos por parte del Ayuntamiento de Adamuz ya están todos resueltos. Pudimos incorporar los remanentes de tesorería para poner fin a este equipamiento municipal. Lo llevamos en diciembre a pleno y la exalcaldesa alegó para bloquear el proyecto, pero como teníamos margen no estimamos las alegaciones. Lo llevamos a un segundo pleno y salió adelante, a pesar de que nos pusieron palos en las ruedas. Y me pregunto: ¿Es lícito que nos pongan piedras en el camino para que los adamuceños no tengan su caseta a tiempo?

¿A qué esperan respecto a este proyecto?

Que llegue Diputación y nos entregue las llaves de nuestra caseta terminada. El proyecto lo están finalizando para sacarlo a licitación para iniciar las obras y acabar de una vez este necesario equipamiento público. Hasta ahora solo se ha parcheado. A la caseta le quedan aún por echarle 700.000 euros y hasta la fecha se ha destinado más de un millón de euros y está en esqueleto. Además, hemos tenido que ejecutar un montón de fallos durante la ejecución. Cuando se hace algo por partes, al final las cosas no salen bien. Concretamente, en la cocina los tubos de los cables eléctricos no están metidos y está alicatada, por lo que tenemos que buscarle una solución. Incluso hay tabiques que no están a plomo, y por otro lado le vamos a dar el toque acorde a nuestra arquitectura. Estaba previsto antes un recubrimiento de chapa oxidada, que es carísima y no iba acorde con la arquitectura de Adamuz. No va climatizada, pero sí se va a preparar para una futura maquinaria específica. Se ha dilapidado el dinero. El caso más cercano lo tenemos en Villafranca, donde se ha realizado una caseta moderna por algo más de 700.000 euros. Por tanto, no se puede jugar con el dinero de los contribuyentes y hay que administrarlo con la mayor eficiencia. Hubo una mala gestión desde el principio.

¿Qué otros proyectos han puesto en marcha?

La construcción de nichos en el cementerio. Cuando tomamos posesión no había enterramientos disponibles, cuando había espacio para construir nuevos módulos de nichos. En dos meses y medio construimos 48 nichos que nos van a dar un respiro de un año más o menos para iniciar un nuevo bloque en los terrenos que hay libres. Allí no hay ningún interés político sino sentimientos y lo que queremos es que nadie se sienta que le estamos ocupando su nicho ni que se entierran a sus seres queridos en un nicho que no le correspondería, y además de los antiguos.

¿Cómo se encontraron el Centro del Olivar?

Cuando llegamos estaba totalmente cerrado, los jardines abandonados, y durante la primera semana se puso en marcha y estamos recibiendo cientos de visitas desde que lo reflotamos, recibiendo grupos de fuera y todo el mundo se queda sorprendido de estas instalaciones, construidas en la época de anteriores gobiernos socialistas, con Manuel Leyva al frente. Tenemos jornadas de puertas abiertas e incluso se usa como escenario fotográfico para familias que lo solicitan de nuestro pueblo, tanto para bodas como para comuniones y otros momentos importantes.

¿Y la Cueva del Cañaveralejo?

También la estamos revitalizando. Estaba cerrada a cal y canto y totalmente abandonada. Cuando salió el anterior gobierno socialista, hace seis años, estaban pendiente de colocar unas vallas sobre las que había, y cuando entramos nosotros para poder cerrar la verja, nos preguntaron si podían ponerlas y le dijimos que, por supuesto. No habían echado ni cuentas y estaba expuesto al expolio. Hace dos semanas estuvimos en la presentación de la tesis de Isabel Jabalquinto, sobre la cueva, y se alegró tanto ella como su director, José Clemente Martín de la Cruz, y vamos a preparar proyectos a futuro. Hay muchas visitas. De hecho, hay empresas del sector turístico que las incluye como una actividad más dentro de su catálogo.

¿Y los alojamientos de Montes Comunales?

Con lo poco que hemos hecho de promoción, los tenemos completos hasta el punto de que la limpieza de los mismos no da abasto. Las rutas por los montes y los senderos están aumentando y son otros de los atractivos de empresas del sector. La clave está en atraer gente a nuestro pueblo, porque ello fomenta el consumo en tiendas, bares, hoteles, alojamientos y restaurantes. Tenemos empresas del sector turístico que son referentes internacionales, como Alpasín, que nos trae fotógrafos de todo el mundo; así como Dehesa Experience.

¿Qué cambios cree necesarios realizar?

Tras las obras realizadas en la Puerta de la Villa, el anterior equipo de gobierno habilitó el solar del parque de la Tremesina como aparcamiento y la parada del bus de línea se la llevaron a las afueras. Yo estoy trabajando para que vuelva a la Puerta de la Villa y se mejore la accesibilidad para los peatones. Pero esto depende de la Delegación de Transportes para el cambio de marquesina.

¿Qué le transmiten los ciudadanos?

Veo muy buena sintonía. Me dedico las 24 horas a la labor de alcalde y no me voy de mi pueblo. Lo noto en los vecinos y se vuelcan conmigo. El apoyo no es de palabra, sino que se hace efectivo. Soy un servidor del pueblo y estoy a su disposición. Lo tengo muy claro.

¿Qué apoyo recibe de su equipo de gobierno?

Es un equipazo. Está volcado en el proyecto. No quiero personalizar y cada uno lleva su área de forma coordinada conmigo.

¿Qué nuevos retos tiene?

Queremos sacar a licitación la puesta en servicio del Centro Sociosanitario, así como el estudio de viabilidad para que, en pocos meses, esté adjudicado y haya allí una empresa trabajando. Este espacio se concluyó hace casi 10 años y la normativa cambió e 2016 y pretendemos que la empresa que se haga cargo lo adapte a la normativa. Es fundamental que los mayores sigan en nuestro pueblo y estén bien atendidos, junto a sus familiares y amigos.

¿Cómo vivió la vuelta de la Virgen del Sol el pasado Domingo de Resurrección?

La gente se vuelca viendo a nuestra patrona todo el año. Una temporada en la parroquia y otra en la ermita. La llegada del otro día fue emocionante. Había largas filas de devotos esperando a Nuestra Madre del Sol.

¿Qué mensaje envía a los vecinos de su pueblo con motivo de las fiestas?

Que se animen a disfrutar, manteniendo las precauciones. Las personas mayores van a pagar esta pandemia y, dentro de lo que podamos, debemos volver poco a poco a esa normalidad que tanto deseamos. Llevamos dos años sin feria y se espera con muchas ganas. A la gente de fuera le invitamos a que nos visiten y que gocen de la hospitalidad de nuestra gente y de la inmensa oferta gastronómica y cultural que tenemos tanto en el recinto ferial como en el casco urbano.

Mari Leo Peralbo: "Se ha preparado una feria para todos los vecinos y visitantes"

Mari Leo, ¿qué balance hace de este nuevo periodo de gobierno que se inició el pasado mes de octubre en Adamuz?

Positivo. Las relaciones entre los dos grupos políticos, IU – PSOE son de total lealtad, respecto institucional y confianza, las múltiples tareas institucionales son debatidas y participamos todos los concejales, trabajamos en equipo.

Los proyectos importantes que figuran en el Programa de Gobierno de IU como los acuerdos firmados empiezan a ver la luz. En estos seis meses del nuevo gobierno ha quedado atrás la sensación de abandono que se respiraba en la localidad.

La comunicación de Adamuz con las diferentes, durante años paralizadas se han vuelto activar administraciones, en los últimos meses hemos vuelto a tener contactos fluidos con la Excma. Diputación de Córdoba, manteniendo diversas reuniones con los/as diferentes Sr./Sra. Delegados/as.

En el programa contra la despoblamiento de la Excma. Diputación Provincial de Córdoba, se ha incluido una partida de 350.000 euros para la mejora del acceso de la CO-3102 Adamuz – Algallarín, proyecto que figuraba en nuestro programa y en los acuerdos de gobierno

En definitiva, el ambiente en el pueblo es otro bien diferente.

¿Qué análisis hace de los avances logrados en las áreas que usted dirige?

En el programa electoral de IU Adamuz, nuestro punto más importante es terminar la caseta municipal, una obra que es clave, Adamuz tiene que contar un recinto ferial y una caseta de feria donde pueda realizar todos sus eventos, ya que cuenta con una feria, que por cierto es la más temprana en la provincia, que tiene una duración de nueve días y luego a lo largo del año presenta una agenda cultural muy amplia, como por ejemplo la “Botijuela”, nuestra Virgen de Agosto, la Romería, teatros, conciertos y todos los eventos que realizan los diferentes colectivos de la localidad.

En Educación, estamos tramitando ante el SAU el estudio sobre las necesidades en nuestro colegio, sobre todo en lo relativo a la instalación eléctrica, el cual viene presentando algunos problemas, ya que la instalación es muy antigua. En este punto gestionaremos ante la Delegación Provincial de la Consejería de Educación la financiación del proyecto, al tratarse de una inversión muy importante.

En estos últimos meses, se han ido cubriendo también algunas de las necesidades que nos reclamaban desde nuestra guardería, gracias a la nueva actitud del nuevo equipo de gobierno. Tales como compras de sillas, cubiertos hasta aires acondicionados.

Con respecto a Igualdad y Políticas Sociales, Adamuz ha pasado de 800.000€ en el 2020, en este último presupuesto cuenta con una inversión por parte del IPBS de 1.129 millones euros, con 146 usuarios, gracias a las nuevas políticas de cuidados del Gobierno de la Nación. Estamos trabajando este nuevo equipo de gobierno para sacar lo antes posible el nuevo pliego de ayuda a domicilio.

Este equipo de gobierno está trabajando para que nuestros mayores tengan un centro nuevo, para ello, pretendemos hacer un reforma de sus instalaciones y sacar a licitación la explotación del mismo. Además, esta Delegación está preparando viajes culturales con los mayores, una actividad muy demandada por ellos, continuaremos con los talleres de memoria y muchas más actividades.

Este año se celebrará con normalidad la Feria de la Virgen del Sol. ¿Qué se ha pretendido a nivel de actividades y actuaciones desde su concejalía?

Este año contamos con un nuevo recinto ferial, sin duda nos ha dado algo de trabajo, pero estamos contentos con el resultado. Quiero agradecer desde esta Concejalía y en nombre de la cooperación a los dueños de las atracciones, por su responsabilidad y su ejemplar comportamiento. Agradecer al Consejo Rector de la Cooperativa Nuestra Madre del Sol y a los propietarios de los terrenos que desde el primer momento nos han puesto a disposición del pueblo sus terrenos desinteresadamente y su total apoyo. A si mismo quiero dar las gracias a los propietarios del tradicional recinto ferial que han manifestado su autorización para la instalación de las atracciones en su suelo, sólo ha habido una persona que se ha opuesto a pesar de las reuniones que se han mantenido con ella en el ayuntamiento y los esfuerzos hechos por la corporación para resolver el problema, pero no hemos conseguido que solicitara por escrito su reivindicaciones económicas, lo que hacía inviable la solución

Creo que este año, se ha preparado una feria para todos los vecinos y visitantes, hemos pensado en todos los grupos de edades. Contaremos con muy buenas orquestas, tales como Wolf Star, PinK Star, Fila 0, un tributo al último de la fila, Aires del Compas o Tocata Versiones, estas dos últimas son de Adamuz, de las que nos sentimos muy orgullosos, y agradecerles desde aquí su gran profesionalidad y su entrega por el pueblo.

Comenzaremos el primer día de feria con la actuación de la academia de baile Katy Reyes, con un grupo nuevo de la localidad, Aires del Compas y con el Coro Rociero Virgen del Sol.

Contaremos con un Encuentro de Música Urbana, a la que invito a todos nuestros jóvenes a participar, bueno y a los no tan jóvenes, creo que va a ser una actividad muy interesante. Como por todos es sabido, aquí en Adamuz contamos con un referente muy importante en este estilo de música, como es la Gata Cattana. Además, tendremos un rocódromo y una actividad astronómica, la cual estará destinada a los diferentes centros educativos de la localidad.

El jueves va ser una gran noche flamenca, Adamuz es tierra de arte, contamos con importantes cantaores flamenco. En esta velada participaran figuras, como son Domingo Herrería acompañado en la guitarra por Antonio Migueles. Domingo cuenta con el Premio G- B Cantes Bajo-Andaluces XLVI Festival Internacional Cante de las Minas de La Unión (2006). Paco Ocón acompañado por Luis Calderito. Paco cuenta con galardones como la Silla de Oro de Leganés. Alfonso León que cuenta con el premio “Antonio Fernández Fosforito” de la XIV Edición del Certamen de Jóvenes Flamencos de la Diputación de Córdoba (2016) y Juan Pinilla, este último cantaor de granadino, el cual cuenta en su palmarés con la Lámpara Minera.

El viernes contaremos con el Tributo a Sabina “500 noches Sabina en las venas”, el mejor tributo a Sabina y además contaremos como ya he mencionado antes con una de las mejores orquestas de la provincia, Tocata Versiones, los cuales nos propone un viaje al Pop-Rock de la década de los 80 y de los 90.

El sábado contaremos con la actuación de los Requiebros y con la actuación de un gran Tributo al Último de la fila, Fila 0, los cuales hacen un tributo fiel en música y voz a Manolo García.

Como cierre de feria, el próximo domingo, comenzaremos con la Final del XXXVII Concurso de Cante Flamenco “Niño del Museo”, continuaremos la tarde con la Chirigota del Canijo, la actuación de Astola & Ratón.

Como novedad contaremos en el nuevo recinto ferial de una Caseta Infantil, donde los más peques podrán disfrutar de multitud de actividades.

Contaremos con un Punto Violeta, donde #Adamuzplantacara a las agresiones sexistas, gracias al Pacto de Estado contra la Violencia de Género del Gobierno Central.

¿Qué ofrece Adamuz a nivel cultural tanto a los vecinos como a los visitantes?

Adamuz presenta una gran agenda cultural y turística. En la agenda cultural, Adamuz cuenta con unos de los más prestigiosos Festivales Flamencos, Concurso de Cante Flamenco “Niño del Museo”, que comienza a principios del año con las diferentes fases y termina con la final del mismo el último día de feria. En el mes de marzo, tenemos La Botijuela, una fiesta muy arraigada ya en la localidad, en la cual tenemos muy presente uno de nuestros mayores tesoros, como es el aceite. Este año volveremos a recuperar la Ruta de la Plata. Diferentes eventos que organizan las diferentes asociaciones y hermandades de la localidad en los meses estivales. En vísperas del 15 de agosto, celebramos la Virgen de Agosto, este año tendremos importantes actuaciones y entre las más destacadas la de nuestro vecino, Rafa Romera, participante de la última edición de OT, en la noche del 14 de agosto. Nuestra Romería en el cerro y nuestra noche de San Andrés, patrón de la localidad, donde se celebra La Canterá.

Además, Adamuz cuenta entre su patrimonio con una Iglesia de San Andrés Apóstol cuya fecha de construcción es de 1260, en la cual podemos apreciar diversas ampliaciones dirigidas posiblemente por Hernán Ruiz. El Oratorio de San Pío V, construido a finales del siglo XVII. Pozo de Santiago fechado en el siglo XVIII, monumento que formaba parte de la Ermita de la Soledad desaparecida hoy en día, éste era lugar de descanso de los viajeros que transitaban por el Camino real de la Plata. La Torre del Reloj construida por orden del Marques del Carpio. Destacar las diferentes Casas Señoriales que aún se conservan en la localidad y destacar la Casa Señorial de los Lara – Ayllón construida en el auge del Camino Real de la Plata, de Córdoba a Toledo, hoy en día alberga la biblioteca municipal y la oficina de turismo. Además de recorrer sus calles, Adamuz presenta multitud de senderos que rodean la localidad o que tiene su inicio en él, algunos de ellos formando parte de la Ruta del Agua. Una parte de nuestro patrimonio que muy pocas personas conocen, son las trincheras de la guerra civil que se encuentran dentro de nuestro término municipal.

Fuera del casco urbano, Adamuz es un rincón de Sierra Morena, formamos parte de la mayor Reserva Starlight del planeta. Contamos la finca Montes Comunales, un lugar de descanso en el que podemos disfrutar de la fauna animal y botánica, un lugar donde grandes y pequeños pueden relajarse con los diferentes senderos que rodean a la finca.

No podemos dejar de hablar del oleoturismo, con nuestro olivar de montaña una nueva experiencia de turismo en auge.

¿Qué valoración hace de la implicación de los colectivos a nivel cultural y qué disposición tiene el Ayuntamiento hacia ellos?

La implicación de los colectivos es muy importante, muchos de ellos colaboran organizando diferentes eventos culturales en la localidad, colaborando con el Ayuntamiento en los eventos que organizan las concejalías, y lo que creo que es más importante el apoyo para con nuestros vecinos.

¿Qué mensaje lanza a los cordobeses son motivo de esta nueva edición de la Feria de Abril y de la oferta que brinda su pueblo?

Como ya he comentado anteriormente, la feria de Adamuz es la primera de la provincia, es la primera en esta nueva normalidad después de los meses de pandemia. Nuestra feria es familiar, alegre, con multitud de eventos para todos los públicos. Desde aquí quiero invitar a todos los cordobeses a nuestra feria. Adamuz es tu destino para toda esta semana.

