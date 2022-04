Experiencias para ayudar: el Área Sanitaria Norte ayuda a afrontar el cáncer de mama

Solo llevan una sesión y en estos momentos son tres las pacientes con cáncer que participan en la Escuela de Pacientes de Cáncer de Mama que acaba de ponerse en marcha en el Área Sanitaria Norte, pero la experiencia está siendo muy positiva para Caridad Diosdado, Carmen Calzadilla, María del Carmen Logroño y María Luisa Moreno. Ellas son las pacientes formadoras de la escuela, un proyecto de formación entre personas que sufren la misma enfermedad, en la cual algunas que han sido previamente formadas enseñan a otras a afrontar todo lo relacionado con el manejo de la patología.

En el Área Norte de Córdoba la iniciativa ha surgido de la colaboración de la responsable de formación y calidad del Área, la enfermera Ana Morales, con otra compañera, también enfermera y paciente de cáncer de mama, Caridad Diosdado, que es la referente de la recién constituida Escuela de Pacientes.

«A raíz de mi enfermedad, sentí que había un hueco que no lo cubría nadie en el sentido de que a ti te dan el diagnóstico, te dan el tratamiento, tienes tus efectos secundarios pero hay muchas preguntas que no te las responde nadie en cuestión de emociones y del día a día, como el simple hecho de cómo comunicárselo a mi familia o veinte mil dudas que se te plantean», relata Caridad Diosdado. Caridad cuenta que lo comentó con Ana Morales, «le dije que no sabía cómo pero tenía la necesidad de hacer ese intercambio con otras personas, sabíamos de la existencia de estas escuelas y una vez que supimos cómo ponerla en marcha había que buscar a tres personas más». Esas tres personas más son Carmen Calzadilla, María del Carmen Logroño y María Luisa Moreno.

Las sesiones son comunes y se adaptan a los horarios de las pacientes

Antes de la puesta en marcha, las cuatro pacientes formadoras han recibido a su vez formación previa desde la Escuela Andaluza de Salud Pública para adquirir la base de conocimientos que les permita poder iniciar los talleres formativos que impartirá la Escuela de Pacientes.

Ellas afirman que lo ideal es coger a las pacientes desde el principio para irles contando qué es lo que se van a encontrar, cómo afrontar, por ejemplo, un vómito o cualquier otra cosa. «Queremos que las personas que están en esta situación se dejen ayudar, aunque la escuela es un intercambio de experiencias de las que también nos enriquecemos nosotras», señalan las pacientes formadoras.

Cuatro pilares

La Escuela trabaja cuatro pilares: la alimentación, el descanso, los cuidados y las relaciones tanto personales como sociales, de familia o de pareja.

«Al principio se pasan momentos duros, una de las primeras preocupaciones una vez diagnosticada es si con el tratamiento se te va a caer el cabello; o si te quitan el pecho, problemas de autoestima como preguntarte si voy a gustarle a mi pareja», explican . «Y ahí estamos nosotras, que podemos entender mejor esos sentimientos porque los hemos vivido», aseguran. Todo ayuda a mejorar la calidad de vida de la persona enferma, afirman.

Relatan que las sesiones son comunes y los horarios se adaptan a las pacientes. El teléfono para ponerse en contacto con la escuela es el 633 011 684.