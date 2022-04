El Ayuntamiento de Pedro Abad ha aprobado en pleno solicitar a la delegación de Fomento de la Junta de Andalucía el arreglo de la calle Santa Rafaela María y de la carretera de La Barca. Respecto a esta última carretera, la alcaldesa de la localidad, Magdalena Luque, apunta que «es una demanda histórica» de la administración local, que las diferentes corporaciones municipales que han pasado por el ayuntamiento durante las últimas décadas lo han solicitado y que la respuesta ha sido siempre la misma: «Que era una carretera que no llevaba a ningún sitio», a lo que ahora Luque responde que «lleva al embarcadero» y a la Ruta de Alcurrucén.

Por otro lado, la alcaldesa perabeña insiste en que la Junta actúe en la calle Santa Rafaela María, «donde la última vez que se actuó fue debido al paso de la vuelta ciclista a Andalucía» y que desde este tiempo solo se le han hecho parcheos. Se trata de la calle principal de la localidad, por la que transitan diariamente cientos de vehículos «y presenta ya unos baches exagerados, que pueden causar un grave problema vial», apunta.

Magdalena Luque comentó en pleno que el pasado año se solicitó en dos ocasiones que se arreglara, «y viendo que no se actuaba se solicitó una reunión con la delegada de Fomento, y la tuve el pasado 5 de marzo, y la respuesta fue desoladora, ya que los presupuestos no están aprobados y por tanto no pueden acometer obras que no tengan consignación». Luque añade que «no pedimos obras pedimos mantenimiento».