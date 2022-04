Padres y madres de alumnos del colegio Virgen de Luna de Pozoblanco retomaron en la mañana de este lunes las concentraciones delante del centro para pedir a Educación que se pronuncie ante su petición de mantener para el próximo curso escolar las actuales dos líneas de primero de Infantil con las que ha contado siempre este colegio. En enero la comunidad educativa tuvo noticias de que la Junta pretende eliminar una de ellas para el periodo lectivo 2022/23 y desde entonces se vienen movilizando para que no se lleve a cabo la supresión.

A primera hora de la mañana , coincidiendo con la entrada de los alumnos al colegio, los progenitores se han concentrado portando pancartas en las que, entre otras cosas, se podía leer, "No me pidas que me calle si me dejas en la calle", "Yo elijo el colegio de mi hijo, "Primero admisión y luego decisión", "No supresión" o "Educación pública de calidad" .

Para los padres la supresión de esta línea de infantil supondrá en el futuro la eliminación de otras en cursos superiores y también afectará al IES Ricardo Delgado al que están adscritos estos alumnos. Para los padres de futura desaparición de un colegio en este barrio sería lamentable. Afirman que se les dijo que si se llegaba a las 29 inscripciones habría desdoble, se ha llegado a las 32 y no tienen noticas procedentes de Educación.

Los padres seguirán con sus reivindicaciones si no tienen respuestas durante toda la semana y han anunciado una manifestación por las calles de Pozoblanco con final ante las puertas del Ayuntamiento el próximo 28 de abril.