María Jesús Serrano, secretaria local el PSOE de Baena, ha visitado este sábado Torreparedones acompañada de Rosa Aguilar para mostrar la «preocupación que tiene el PSOE por cómo se están acometiendo las obras» del 1,5% cultural que se concedieron a Baena para la puesta en valor del parque arqueológico que, recordó, está declarado BIC. Afirmó que las imágenes «son preocupantes», en un yacimiento arqueológico con más de 2.000 años de antigüedad, hay «materiales sensibles que hay que proteger y no sabemos si están controlando esa supervisión ni quién tomó la determinación de que había que levantar el pavimento». Se mostró además preocupada porque las obras se licitaron a la baja y «no sabemos si eso está mermando la calidad de los trabajos». Señaló que el foro de Torreparedones «era el único que estaba pavimentado de toda la península ibérica, ha soportado sequías, nevadas, frío, lluvia» y se pregunta «si era necesario levantar ahora todo el pavimento» y si era necesario porque así lo habían determinado y lo habían supervisado los técnicos de Cultura, «si se está controlando».

Rosa Aguilar, parlamentaria andaluza, insistió en que es una zona arqueológica declarada BIC que requiere el cumplimiento de unas normas para las intervenciones. Afirmó que la actuación en el foro no estaba prevista en la solicitud inicial que se hizo para el 1,5% Cultural al Gobierno de España. «Fue este gobierno y esta alcaldesa quien lo incluyó y ahora nos encontramos con un tipo de actuación que viene a impactar directamente en el valor patrimonial, histórico del foro». Por lo que no solo tiene que dar explicaciones la alcaldesa, también tiene que darlas la consejera de Cultura de la Junta sobre las inspecciones porque «parece difícil que haya venido ninguna inspección, porque si la hubiese habido probablemente no encontraríamos esta situación».

Comenta que la excusa para intervenir era que había que hacer la evacuación de aguas y el plazo previsto era de siete meses de obras y ya van 14. «Queda mucho por hacer y la preocupación que nos produce cuando vemos lo que ya está hecho suscita interrogantes» en la actuación de la Junta. Ante un «atropello» de estas características se tiene que aclarar y si tiene «fundamento que lo expliquen y si no que asuman la responsabilidad, no hay otro camino». Añadió que ha visto «piezas antiguas que están rotas» por lo que no se va a poder volver a ver las piezas completas como estaban en el foro y quien pierde con esto es Baena.