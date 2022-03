La delegada de Salud y Familias de la Junta de Andalucía en Córdoba, María Jesús Botella, ha visitado este jueves el hospital de Puente Genil, junto a Pedro Castro, gerente del Área Sanitaria Sur para apostillar la doble apuesta de la institución autonómica por el centro hospitalario, de un lado con la primera inversión realizada tras su inauguración en el 2006 y cuya inversión ha ascendido a 265.000 euros y de otro lado, ha dado a conocer que la plantilla de profesionales ha crecido desde el 2018 con 199 sanitarios a 299 en el presente año. De esta manera, precisó, “estamos apostando por este hospital desde las inversiones hasta el personal”.

En cuanto a la cartera de servicios que ofrece el hospital pontanés "se mantiene igual que en la inauguración en 2006". Si bien, precisó, “no vamos a negar el problema con los especialistas en dermatología”. Una cuestión que acucia al “Gobierno de España“ al que le pide “que aumente las plazas MIR o los números clausus”.

En cuanto a la atención primaria, que en Puente Genil se dispensa tanto en este centro hospitalario como en el José Gallego Arroba, Botella ha dicho alto y claro que “la demora en estos momentos es cero y las cosas están funcionando con total normalidad”. Si bien reconoció que “ha habido momentos de tensión”. "Los datos de consultas externas e intervenciones quirúrgicas en el Hospital de Puente Genil son actualmente muy similares a los de años anteriores".

Respecto a la reivindicación por parte de la Mancomunidad Campiña Sur y de sindicatos profesionales para que se divida en dos áreas, la delegada ha dicho que “no hemos cambiado nada, no se ha modificado el Área Sanitaria Sur, la diferencia es que los dos hospitales de Puente Genil y Montilla, en lugar de depender de la Agencia del Alto Guadalquivir con sede en Andújar, dependen de esta área con el hospital Infanta Margarita de Cabra”. Al mismo tiempo matizó que en el 2003 “fue una decisión del PSOE fusionar los distritos de Cabra, Montilla y Lucena”. Y a partir de entonces, relató, se unificaron la atención hospitalaria y la primaria en el Area Sur. De manera, que, a juicio de la delegada, el conflicto actual “es artificial” provocado por “algunos alcaldes y sindicatos, pero no escucho a muchos ciudadanos que reivindiquen esta cuestión”. El gerente cerró la comparecencia de prensa remarcando las palabras de Botella, “la actividad asistencial de los hospitales de Puente Genil y Montilla es la misma, no hay menos cabo en la cartera de servicios”.

Protesta de la plataforma

La Coordinadora por la Sanidad Pública de Puente Genil aguardaba a la delegada de Sanidad a las puertas del Hospital con pancartas y reivindicando con megáfono en mano mejoras sanitarias. Los manifestantes se quejaron a la prensa de que la mandataria, para evitar en encuentro con ellos, ha accedido al edificio no por la entrada principal sino por la puerta de urgencias.

El portavoz, Antonio Baena Cobos, manifestó las quejas del colectivo ciudadano porque "se están derivando pacientes de Traumatología al Hospital San Juan de Dios de Córdoba, y planteamos que se deberían aumentar los servicios aquí hasta igualar, al menos, lo que teníamos antes, y no sólo no se hace sino que además se sigue desmantelando" y se pregunta quién abona este desplazamiento. Insiste en que "una pensionista cobrando menos de 600 euros, ¿cómo va a ir a San Juan de Dios tres veces en un mes?”. Baena pidió soluciones reales a este problema.

En relación a la subida del presupuesto apuntó Baena Cobos "si subiéndolo tenemos menos servicios, el que lo gestiona es un inepto, porque esto es una cuestión de eficiencia y no es eficiente el trabajo que están haciendo”. Sobre Puente Genil, dijo el portavoz de la Coordinadora que "es un pueblo que siempre se ha sentido muy marginado por la Junta de Andalucía“ y ahora se ha acentuado mucho más, "porque queremos seguir manteniendo los servicios que teníamos, médicos y enfermeros, porque los hay en la privada, luego si aquí no tienen ni médicos ni enfermeros pues que les paguen”.

Y también se refirió a la inversión realizada por la Junta de Andalucía en el hospital , “no me sirve de nada la inversión que han hecho si luego los sillones están vacíos, con lo cual, que los usen en contratar médicos porque están acabando con la economía de muchas familias”.