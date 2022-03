Bajo el lema "si el tren pasa que pare y si no para que no pase", la Plataforma que pare el tren en Los Pedroches ha anunciado este jueves que vuelve a las movilizaciones ante el temor del cierre de la estación de Villanueva de Córdoba. La plataforma anuncia cortes de carreteras, de vías, y si esto no fuera suficiente, concentraciones ante las sedes del Ministerio de Transportes en Madrid y la Junta de Andalucía.

“No nos vamos a mover de allí hasta que no nos reciba la ministra de Transportes y el presidente de la Junta, Juanma Moreno”, ha dicho con rotundidad la presidenta de la plataforma, Daría Romero, en una rueda de prensa celebrada en Pozoblanco. Romero ha afirmado que están preparando el terreno para cerrar la estación de Villanueva de Córdoba y “no vamos a consentir que lo poco bueno que hemos conseguido con mucho esfuerzo lo perdamos porque a las administraciones les de la gana, no vamos a consentir que cierren la estación”.

En la actualidad en la estación jarota solo paran dos trenes, uno en dirección a Madrid a las siete menos veinte de la tarde y otro que sale de Madrid a las tres de la tarde, mientras que las comunicaciones con el sur se limitan a “un tren procedente de Cádiz con un retraso medio de cuarenta o cuarenta y cinco minutos que hace inviable la conexión con otros medios de transporte”, según la presidente de la plataforma.

“No hay que hacer inversiones en infraestructuras y no les costaría ni un euro que paren trenes que ya pasan porque la estación está en funcionamiento, solo falta voluntad política”, ha sentenciado Romero.

La primera de las movilizaciones tendrá lugar el domingo 3 de abril ante las puertas de la estación. La plataforma ha pedido a los alcaldes de Los Pedroches que sus ayuntamientos pongan autobuses para facilitar el traslado de los ciudadanos a la concentración. Romero ha exigido a los alcaldes que se involucren en estos movimientos porque “es su obligación y nos va para que esta comarca no se convierta en una reserva del Imserso”.

Romero también ha anunciado que van a utilizar las redes sociales para continuar con sus reivindicaciones y en su página de Facebook van a poner en marcha un apartado para que los ciudadanos puedan grabar los problemas que les supone no poder coger el tren en esta estación, como que los estudiantes universitarios y lo empresarios de la zona no puedan tener trenes con horarios que les permitan desplazarse en el día para cumplir con sus obligaciones trabajo. A ello se sumarán las grabaciones de quejas por las incidencias que tienen los ciudadanos a la hora de intentar conseguir un billete para utilizar esta estación. Daría Romero ha asegurado que existe un cupo cerrado de venta de billetes para la estación de Villanueva de Córdoba y a pesar de pasar trenes con plazas libres no se ponen a la venta para que los ciudadanos puedan utilizar esta infraestructura.

La presidenta de la Plataforma también ha anunciado que “vamos a salir a plataformas del tipo de la nuestra que están funcionando en Castilla-León, Galicia, Aragón o Castilla -La Mancha que están consiguiendo que se les preste atención”.

Daría Romero ha puesto de relieve que “si las acciones que hemos realizado hasta ahora de manera educada como cartas a las administraciones y encuentros con representantes políticos no han servido para nada, empezaremos con otras más molestas porque no vamos a consentir que cierren esta estación” .

Desde la plataforma se considera que estamos en un momento en el que muchas personas teletrabajan que es el ideal para conseguir más trenes para la comarca de Los Pedroches. Aseguran que esta zona cuenta con un hospital, buenos colegios industria y comercio que ofrece un estilo de vida que podría atraer a numerosas familias jóvenes y permitir que las de la comarca no se vaya. Sin embargo, falla la comunicación que es vital para conseguir esos objetivos. Desde la plataforma también han criticado que las administraciones y los políticos hablen de la España vaciada en mítines y no sean capaces de crear y mantener infraestructuras para solucionar el despoblamiento.

Daría Romero ha lamentado noticias interesadas como que la estación de los Pedroches ha perdido viajeros pero “no se dicen los motivos que no son otros que el cierre de la estación al inicio de la pandemia y la cicatería en el servicio de trenes una vez que fue abierta con horarios que no los hacen útiles”. Y es que son decenas los viajeros de Los Pedroches que ante la falta de trenes se desplazan diariamente a Córdoba o Puertollano para utilizar este medio de transporte con los gastos y molestias que eso conlleva. La plataforma también ha lamentado que el servicio de autobús no tenga un horario que permita cogerlo con garantías de no perder el tren y que en muchas ocasiones los viajeros se han quedado en tierra en la estación porque el bus no les ha esperado a bajarse del tren ya que está adscrito a otros recorridos .

Daría Romero también ha expresado la preocupación de la Plataforma por la existencia de un anteproyecto de ley de movilidad sostenible en el que se habla de la estrategia que va a seguirse en las estaciones que no se consideren suficientemente rentables.

Por otro lado, ha señalado que tienen constancia de que a las nuevas compañías de bajo coste que van a empezar a circular no se les ha asignado poder parar en la estación de Villanueva de Córdoba a pesar del interés demostrado por alguna de ellas en las conversaciones que la plataforma ha mantenido con sus representantes.