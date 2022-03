“Si esto no se apaña, caña caña caña …” Estas y otras frases contundentes y reivindicativas han pronunciado esta mañana los manifestantes ante las puertas del hospital de Puente Genil, una convocatoria del comité de empresa y de la plataforma Puente Genil por la sanidad pública. Además de profesionales sanitarios ha asistido la presidenta de la Mancomunidad Campiña Sur, Francisca Carmona, los portavoces en el ayuntamiento de Puente Genil del PSOE, José A. Gómez y de IU, Jesús David Sánchez, así como alcaldes y concejales de la comarca. El motivo de la concentración ha sido la reivindicación ante la Consejería de Salud y Familias que preside, Jesús Aguirre de un área sanitaria propia de la Campiña Sur y no una macroárea, que es lo que ha acordado la Junta de Andalucía para esta zona. Si bien, como explicaron los manifestantes no ha ocurrido lo mismo en las provincias de Cádiz y Jaén.

José Villalba, portavoz del comité de empresa informaba que la consejería está planteando como primera opción operarse en centros concertados mientras que nuestros quirófanos están cerrados, se hicieron reformas en colonoscopia y se derivan también a centros privados esgrimiendo que son más baratos” Apuntó que las acciones de Salud “están desmantelando nuestro hospital, la Junta de Andalucía está discriminando a este centro hospitalario y a la comarca de la Campiña al no crear un área sanitaria propia”. Dijo que “ el consejero Aguirre dividió el área del Campo de Gibraltar, porque aquí en base a la descentralización y mayor acercamiento de la toma de decisiones, y de la atención sanitaria de los ciudadanos, si en Jaén se va a crear área sanitaria Oeste para 60.000 habitantes, ni en Cádiz y en Jaén es bueno para los ciudadanos, no podemos entender por qué ocurre lo contrario en Córdoba”. De manera que “no podemos admitir este trato discriminatorio del Consejero, ya que ponen argumentos y cuestiones técnicas que no se sostienen, hace una semanas decían que no se podía constituir el área sanitaria de la Campiña al no disponer de UCI el hospital de Montilla, algo que es falso”.

Profesionales y usuarios, unidos en una misma reivindicación

El portavoz de la coordinadora, Antonio Baena Cobos, "hay pocas ocasiones en las que profesionales y usuarios nos ponemos de acuerdo y esta es una de ellas, porque tenemos el mismo problema es que si los sanitarios no son suficientes los usuarios lo vamos a pasar muy mal". Apuntó que el discurso de la delegada de Salud, M. Jesús Botella sobre la pediatría, "decir que aquí hay un pediatra más , es cierto pero lo único que hace son consultas telefónicas", manifestando en tono irónico "¡la consulta telefónica, ¡es cojonuda! sin ver a un enfermo poderlo diagnosticar...". Relató una serie de casos de ciudadanos, uno de ellos un usuario que desde antes de diciembre está a la espera de una válvula "todavía no lo han avisado para operarlo, casos como estos se están dando en Puente Genil porque no hay especialistas, por lo que nos sentimos en Puente Genil marginados". Las consultas de atención primaria -dijo- "están saturadas, es un problema de planificación". Y A los profesionales se les hacen contratos basura"- apostilló.

Por tanto, “exigimos un área sanitaria propia la de la Campiña cordobesa y que la consejería inicie el diálogo pertinente, y que se deje de desmantelar la cartera de servicios de nuestro hospital derivando las pruebas diagnósticas a centros concertados”. Por su parte, Carmona manifestó que la Junta de Andalucía “no nos hacen ni puñetero caso, a pesar de 5.500 firmas manifestando su rechazo a la situación de la sanidad pública es el síntoma de algo no está funcionando. ”Aquí no valen extras con batas blancas, gente que se viste con una bata para hacerse selfi para aplaudir una situación que no es verdad sino profesionales como los que os estáis manifestando”. Apuntó que en los dos últimos años ”nos hemos dado cuenta el valor de la sanidad pública”. Apuntó que tras la pandemia “no se pueden excusar sino que esta situación se debe a una decisión ideológica de trasvasar fondos d el sanidad pública a la privada porque es donde está el negocio”.

La concentración de Puente Genil por un área sanitaria para la Campiña finalizó anunciando otra convocatoria, sino hay avances, en el plazo de dos semanas.