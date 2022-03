Buenas expectativas turísticas para la próxima Semana Santa. La Asociación Empresarial de Turismo de la Provincia de Córdoba (Emcotur) prevé una ocupación superior al 80%, con picos de hasta el 100%. Así lo ha indicado el vocal de Emcotur, Francisco Linares, que señala que, aunque ahora la situación de reservas está bastante tranquila, esperan rozar el 100%, «siempre hablando de Jueves Santo a Domingo de Resurrección». También apunta que hay ocupaciones más largas, desde el Viernes de Dolores, de una semana completa, pero son las que menos, y que en estos momentos alcanzan unos porcentajes que rondan entre el 40% y el 50% de ocupación. Respecto a las zonas turísticas de la provincia, Emcotur destaca que la Vega del Guadalquivir está actualmente entre el 70 y el 75% y la comarca de la Subbética, entre el 75 y el 80%. En estos márgenes, según precisa, se encuentra el resto de zonas de la provincia. Asimismo, aclara que las primeras casas que se alquilan son las de más capacidad, que rondan entre las 15 y las 20 personas.

También apunta Linares que «estos datos cambian rápidamente de un día para otro, porque la gente ha comenzado a alquilar con más antelación y como ahora está todo un poco más parado, siempre hay algún temor a que ocurra algo». Linares argumenta que la dinámica de los últimos tiempos ha sido alquilar en las últimas dos semanas, por lo que recomienda a los cordobeses que adelanten sus reservas, «ya que al final van desesperados y no encuentran, sobre todo los grupos grandes, que buscan casas para ellos y es de lo que menos hay».

La calidad del servicio

Por otro lado, respecto a la calidad y precio del servicio de la actual oferta, Linares explica que «con la subida que hay de todo, me consta que se están manteniendo los precios, cuando todo ha subido muchísimo, pero no se descarta un aumento, sobre todo porque han estado estancados durante mucho tiempo».

Con respecto a los protocolos de limpieza frente a la pandemia, subraya que «han llegado para quedarse», ya que continuarán «porque dan mucha más seguridad a todos, y no bajamos la guardia bajo ningún concepto».

En cuanto a las sensaciones que está viendo durante el mes de marzo, el representante de Emcotur señala que «en el norte la situación está regular y la gente está muy a la expectativa». Apunta que hay clientes que están llamando para el verano y para mayo, «pero va lento». Otro aspecto que resalta Linares es que se ha producido un cambio importante entre lo que ha sido la casa rural básica, que ha pasado a ser vivienda turística o alojamiento rural, por cuestiones fiscales, «y en las distintas zonas, las asociaciones advertimos de la importancia de estar regulados, porque eso no cuesta dinero y no es lo mismo tener una casa con unas garantías que tener una casa para lucrarse de otra manera, ya que lo que buscamos es un turismo de calidad». De hecho, hay que tener en cuenta que todo turista es registrado y eso se traslada a las autoridades, porque es fundamental la regulación, independientemente de que surja algún accidente o problema durante la estancia de algún cliente. Por último, Linares asegura que «nosotros solemos advertir cuando vemos viviendas dedicadas a este servicio que no están legalizadas y, al tercer aviso, si no reaccionan, se le denuncia». Con estas previsiones, si la situación de la pandemia mantiene sus niveles más bajos y los pronósticos de la incidencia de contagios siguen reduciéndose, todo apunta a que los resultados mejorarán de cara a la Semana Santa, una fiesta que volverá a ver los pasos en las calles.