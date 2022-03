El Pleno del Ayuntamiento de Fuente Palmera ha aprobado en sesión ordinaria los presupuestos del 2022, que ascienden a 9.061.139 euros, cantidad a la que se sumará más adelante la partida de las obras PFEA, por lo que superará por primera vez los diez millones, en concreto 10.247.388 euros, aumentando así en un 10,85% con respecto al año 2021.

El equipo de gobierno de IU ha destacado su línea continuista en la elaboración de unos presupuestos participativos y de carácter social, con un control y centralización del gasto, aumentando las inversiones y reduciendo la deuda –que pasará del 8 al 0,48%-, así como priorizando los objetivos aprobados en la agenda urbana.

Las cuentas municipales también se adaptan a la realidad tras la pandemia, según el alcalde. Así, en el capítulo de ingresos se prevé un aumento de 717.148 euros en relación al 2021, sobre todo por la subida de casi 300.000 en la Participación de los Tributos del Estado, además de los ingresos por el impuesto de construcciones, la recuperación de las tasas municipales y el incremento en más de 100.000 euros del Instituto Provincial de Bienestar Social para la ayuda a domicilio.

En el capítulo de gastos, los de Personal ascienden a 2.912.388 euros, en los que se refleja la subida del 2% por el IPC, la dotación de las nuevas plazas de Técnico de Administración General, Ingeniero Técnico y Tesorería, y el aumento de los contratos en prácticas.

En cuanto a las inversiones con recursos propios, cabe destacar la obra de la Plaza de Los Remedios (43.685 euros), la mejora de acceso al cementerio de Ochavillo (47.100 euros), la ampliación del centro de salud de Cañada del Rabadán (37.850 euros), la ampliación del Centro Empresarial (41.401 euros), la inversión en colegios (22.660 euros) y la instalaciones fotovoltaicas en los centros educativos de El Villar y Cañada (25.980 euros), entre otras.

Por otro lado, algunas inversiones en las que participará la Diputación serán las relativas a pavimentación y eliminación de barreras arquitectónicas (76.769 euros) o la recuperación del Parque de El Chimeno, de Silillos (7.000 euros).

La concejala de Hacienda, Sonia Rovira, también destacó la concesión nuevamente de las subvenciones por concurrencia competitiva a los colectivos sociales, con la novedad de la incorporación a las de índole nominativa de las asociaciones El Tamujar, San Isidro de Fuente Palmera, y las deportivas de El Villar y Cañada del Rabadán.

La oposición, PSOE, JpC y PP, se abstuvo, enumerando una serie de propuestas no incluidas. El alcalde, Francisco Javier Ruiz, les respondió que estos eran «los presupuestos de la Colonia, no los de IU», y que «muchas de vuestras peticiones se han llevado a cabo o estamos en ello, pero no todas».